Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere Kutlama Daveti Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz tüm Gebzeli hemşerilerini; adını Voleybolun süper ligi Efeler Ligi’ne yazdıran Gebze Belediyesi Voleybol Erkekler Takımı için 12 Mart Çarşamba günü saat 13’te Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamasına davet etti

10 Mart 2025 Pazartesi 14:04