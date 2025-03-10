Başkan Büyükgöz’den Gebzelilere Kutlama Daveti

10 Mart 2025 Pazartesi 14:04
Gümüşhane deplasmanından 3-0’lık galibiyetle 1. Lig şampiyonu olarak dönen Gebze Belediyesi Voleybol Erkek Takımı adını; voleybolun süper ligi olan Efeler Ligi’ne altın harflerle yazdırmıştı. Şampiyon ekibi deplasman dönüşü havalimanında çiçeklerle karşılayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm hemşerilerini şampiyonluk coşkusu ve gururunu paylaşmak üzere Gebze Kapalı Spor Salonu’na davet etti. Başkan Büyükgöz davet mesajında, “Voleybolun Süper Ligi, Türkiye Efeler Ligi’ne yükselen ilçemizin gururu Gebze Belediyesi Voleybol Takımımız için; 12 Mart Çarşamba günü saat 13’te Gebze Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştireceğimiz şampiyonluk kutlamasına tüm Gebzeli hemşerilerimizi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
(Ömer İLGEÇ)
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