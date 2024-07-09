banner1056
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Hürriyet, Kırkpınar'da kenti temsil eden pehlivanları tebrik etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İzmit Belediyesi adına mücadele eden pehlivanları tebrik etti.

Başkan Hürriyet, Kırkpınar'da kenti temsil eden pehlivanları tebrik etti

09 Temmuz 2024 Salı 09:40

  Başkan Hürriyet, mesajında şu ifadeleri kullandı: 
  "Sevgili sporcularımız ve değerli antrenörlerimiz, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde İzmit Belediyesi adına mücadele eden değerli güreşçilerimizi ve onları büyük bir özveri ile çalıştıran hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Oğuzhan Ünal, Barış Kemal Yiğit, Özgür Güreşen, Deniz Can, Sadık Akpolat, Metehan Yaylacı ve Furkan Güler, her birinizin gösterdiği azim ve kararlılık bizleri gururlandırdı. Oğuzhan Ünal’ın çeyrek finale kadar yükselmesi, Barış Kemal Yiğit ve Özgür Güreşen’in 16’lık turda sergiledikleri üstün performans, Deniz Can, Sadık Akpolat, Metehan Yaylacı ve Furkan Güler’in destek küçük boylarında gösterdikleri mücadele, İzmit’in sporcularının ne denli güçlü ve yetenekli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarılarınızda büyük emekleri olan güreş takımının hocası Erdinç Yıldız’a ve güreşten sorumlu hocamız Bayram Güreşen’e de teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin liderliğinde sporcularımızın her geçen gün daha da güçlendiğini görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı."  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
14 ülkeden 74 yelkenci Kocaeli'de yarıştı 14 ülkeden 74 yelkenci Kocaeli'de yarıştı
Kocaelili pehlivanları desteklemek için Edirne'ye gitti Kocaelili pehlivanları desteklemek için Edirne'ye...
Binlerce Kocaelili Tek Yürek Oldu, Gol Sevinci Görülmeye Değerdi Binlerce Kocaelili Tek Yürek Oldu, Gol Sevinci Görülmeye...
Körfez’de milli maç heyecanı 3 noktada yaşanacak Körfez’de milli maç heyecanı 3 noktada yaşanacak
Milli Takımın Çeyrek Final Heyecanı Darıca Sahilde Yaşanacak Milli Takımın Çeyrek Final Heyecanı Darıca Sahilde...
Şampiyon gençlere hediye Şampiyon gençlere hediye
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

14 ülkeden 74 yelkenci Kocaeli'de yarıştı
Kocaeli'de düzenlenen 470 Gençler Dünya Yelken Şampiyonası, 14 ülkeden 74 yelkencinin kıyasıya mücadelesine...

Haberi Oku