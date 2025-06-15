Başpehlivanlarda çeyrek finalistler belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği ve binlerce güreş severin ilgi gösterdiği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde kıyasıya rekabetin yaşandığı bir gün geride kaldı, çeyrek finalistler belli oldu.

1600 GÜREŞÇİ ER MEYDANINA ÇIKTI

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin 3. etabı olan 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde kıran kırana mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, ‘Hocaların Hocası’ unvanıyla tanınan şampiyon güreşçimiz Ramiz Kahveciler adına İzmit Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen dev organizasyonda 73'ü başpehlivan, 98'i başaltı, 113'ü büyük orta olmak üzere 1600 güreşçi er meydanında davul zurna ekibinin güreş havalarıyla kol bağlayarak peşreve çıktı.

BAŞPEHLİVANLARDA ÇEYREK FİNALİSTLER

Eleme müsabakalarında peşreve çıkarak rakiplerini yenen minik 1-2, teşvik 1-2 ve tozkoparan boy pehlivanlara yarın gerçekleştirilecek LGS’den dolayı madalya ve kupaları takdim edildi. Çayıra çıkarak ter dökmeye başlayan başaltı ve başpehlivanlar rakiplerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya bir rekabete tutuştu. Başpehlivan 4. tur eşleşmelerinde Yunus Emre Yaman, Furkan Durmuş Altın’ı; Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk’ü; Ali Gürbüz, Mustafa Doğan Özkaya’yı; Mustafa Taş, Osman Kan’ı; Yusuf Can Zeybek, İsmail Koç’u; Ali İhsan Batmaz, Seçkin Duman’ı; Yıldıray Akın, Enes Doğan’ı; Tolga Turan, Faruk Akkoyun’u yenerek isimlerini çeyrek finale yazdırdı.

FİNALE BAŞKAN BÜYÜKAKIN DA KATILACAK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların çayıra çıkarak kıran kırana mücadele ettiği 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde 15 Haziran Pazar günü (yarın) başpehlivan çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da katılım göstereceği dev organizasyonda şampiyon başpehlivan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ne özgü motiflerle süslenerek özel hazırlanmış altın kemerin sahibi olacak.

GÜREŞÇİLER İÇİN SEKAPARK ETABI ÖNEMLİ

17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri pehlivanlar için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin 3. organizasyonu olarak yapılan Sekapark etabında birinci olanlara ekstra 3 puan veriliyor. Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde kendi boylarında ilk 64'e giren pehlivanlar da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne doğrudan katılma hakkı kazanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli’ne gelen binlerce güreş sever de güçlerini ve tekniklerini er meydanında sergileyen güreşçileri izlemenin zevkine varacak.

BAŞ BOYUNDA ÇEYREK FİNALE KALANLAR

1 – Ali Gürbüz

2 – Ali İhsan Batmaz

3 – Mustafa Taş

4 – Orhan Okulu

5 – Tolga Turan

6 – Yıldıray Akın

7 – Yunus Emre Yaman

8 – Yusuf Can Zeybek

BAŞALTI BOYUNDA ÇEYREK FİNALE KALANLAR

1 – Abdulrefik Öner

2 – Bekir Can Özturgut

3 – Celal Bayar Çilenker

4 – Hasan Güzeller

5 – Kerem Kahya

6 – Onur Susuz

7 – Ömer Yasir Gökkaya

8 – Sinan Yıldız





(Ömer İLGEÇ)