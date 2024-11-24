“Ben de Varım” ile hedefi 12’den vurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylere yönelik başlattığı ‘‘Sporda Ben De Varım’’ projesiyle dezavantajlı bireylere destek olmaya devam ediyor. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, yürüttüğü proje kapsamında özel bireylerin fiziksel ve nörolojik gelişimine katkı sunuyor. Bu kapsamda iki buçuk yıldır “Sporda Ben De Varım” diyen Kerem, sürdürdüğü okçuluk sporu ile yaşadığı denge ve odaklanma sorununu aştı. Öncesinde kalem tutmakta zorlanan Kerem şimdi hedefi 12’den vuruyor ve “Sporda Ben de Varım” diyor.





“BEN DE VARIM” İLE HAREKET KABİLİYETLERİ GELİŞİYOR

Büyükşehir, “Sporda Ben de Varım” projesi kapsamında 6-40 yaş arasındaki özel bireyleri kendilerine uygun spor branşlarıyla buluşturuyor. Yürütülen çalışmayla dezavantajlı grupların bireysel ve toplumsal ihtiyaçları bağımsız bir şekilde sürdürmeleri sağlanıyor. Sporcular aynı zamanda fiziksel performans gösterme, kendini gerçekleştirme, becerilerini tanıma ve geliştirme fırsatı bulabiliyor. Keşfedilen yeteneklerde ulusal ve uluslararası müsabakalara katılabilme şansı elde ediyor. ‘‘Sporda Ben de Varım’’ da engel farklarına göre katılabilecek branşlar; basketbol, masa tenisi, floor curling, buzda curling, boccia, geleneksel okçuluk, fiziksel aktivite, fitness, jimnastik, buz pateni, para karate ve bilek güreşi olarak belirlendi.





“KEREM’İN GELİŞİMİ GURUR KAYNAĞIMIZ OLDU”

“Sporda Ben de Varım” projesinin antrenörü Yaşar Kimya, “Amacımız çocukları evden çıkartıp biraz daha özgür olabilecekleri, rahat edebilecekleri ve ailelerinde kendine vakit ayırabilecekleri ortam oluşturmak. Okçuluk da bunlardan bir tanesi. İki yıllık sporcumuz olan Kerem bize ilk geldiğinde dengede kalamıyor, komut almakta sıkıntı yaşıyordu. Hedef almaktan da korkuyordu. Şimdi hedefe ne bırakırsak bırakalım tam 12’den vurabiliyor. Kerem’deki olumlu gelişmeler en az ailesi kadar bizleri de mutlu ediyor, gururlandırıyor” dedi.





OKUL HAYATINI OLUMLU YÖNDE ETKİLEDİ

Kerem’in babası İbrahim İnan, “Oğlumun doğuştan CMV enfeksiyonu sonucu işitme ve gelişim geriliği var. Kerem 9 yaşından sonra fizik tedavi hocalarımızın desteğiyle yürümeye başladı. Daha sonra 2022 yılında “Sporda Ben de Varım” projesinin geleneksel okçuluk branşına başladı. El-kas gelişimi zayıf olduğu için bu sporu yapabileceği konusunda endişemiz vardı. Spora başladıktan sonra gözle görülür gelişmeler fark ettik. Bu spor oğlumun dengede durmasını, odaklanmasını ve hedefe varmasını sağladı. Bu durum okul hayatında da olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. Daha önce denge sorunu yaşadığı için okulda merdivenleri tutunarak çıkıyordu. Artık tutunmaya ihtiyaç duymuyor, öğretmenini daha dikkatli ve odaklanarak dinliyor. Bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. Kerem’in spora devam etmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Sporda Ben de Varım” projesinden herkesin faydalanmasını isterim” dedi.





“DERSLERİMİZİ AKSATMADIK”

“‘-Oğlum kalem tutamıyor, bu sporu yapamaz- dediğimi hatırlıyorum. Şimdi ise oğlumla gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullanan Kerim’in annesi Birgül Kalay İnan yaşadığı duyguları şu şekilde aktardı; “2022 yılında Büyükşehir Belediyesi bizi geleneksel okçuluk sporuna davet etti. Oğlumun rahatsızlığı sebebiyle bu sporu yapamayacağını düşündüm. Parmak kaslarında gevşeme olduğunu için kalemi bile tutamıyordu. Spora başladığımız ilk zamanlar zorlandı. Yavaş yavaş odaklandığını gördük. İki yıl boyunca sporu aksatmadan derslerimize katıldık. Çok iyi ilerleme kat ettik. “Sporda Ben de Varım” projesiyle geleneksel okçuluk sporuna bizi de dahil ettikleri için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.





“SPORDA BEN DE VARIM” PROJESİ