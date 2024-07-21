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Beşiktaş, 3 Hazırlık Maçı Daha Yapacak

Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ve Sakaryaspor ile İstanbul'da, Gençlerbirliği ile de Kocaeli'nde hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş, 3 Hazırlık Maçı Daha Yapacak

21 Temmuz 2024 Pazar 19:06

  Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş, İstanbul'a döndü. Burada çalışmalarını sürdürecek siyah-beyazlılar, TFF Süper Kupa müsabakasına kadar 3 hazırlık maçı daha yapacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor’la oynayacağı hazırlık maçlarıyla devam edecek" denildi. 
  Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şöyle: 
 
  24 Temmuz Çarşamba 
  18.00 Beşiktaş - Bandırmaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri) 
  
 27 Temmuz Cumartesi 
  20.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Kocaeli Stadyumu) 
 
  30 Temmuz Salı 
  18.00 Beşiktaş - Sakaryaspor (BJK Nevzat Demir Tesisleri) 



İHA
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