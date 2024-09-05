banner1079
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldular

Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda derece elde eden Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti.

Bilek güreşinde Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldular

05 Eylül 2024 Perşembe 16:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 15-24 Ağustos tarihleri arasında Moldova'da yapılan Büyükler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 5 farklı sıklette 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan sporcuları ağırladı. Büyükakın, "Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda elde ettiğiniz başarıdan dolayı mutluyum. Bayrağımızı zirvede dalgalandırdığınız için her birinizi tebrik ederim. Elde ettiğiniz başarılar ile bizleri gururlandırıyorsunuz" dedi. 
 Elde ettikleri başarılar ile hem saha içinde hem saha dışında önemli bir rol model olduklarını belirten Başkan Büyükakın, "Sizler Türk toplumunun saha içinde ve dışında dünyanın farklı ülkelerinde elçilerisiniz. Yaptığınız ve yapacağınız hareketler gelecek nesiller için örnek teşkil edecek. Sportif başarının ötesinde gelecek nesillere ve millete karşı önemli bir sorumluluğunuz var" diye konuştu. KOCAELİ (İHA)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk
Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu Sinem Erdoğan dünya üçüncüsü oldu
Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar ve Gelecek Umutları Adanaspor Puan Durumu: İlk 2 Haftada Alınan Sonuçlar...
Sakaryaspor’da flaş ayrılıklar Sakaryaspor’da flaş ayrılıklar
Erkek Spor Ayakkabıların Seçimi ve Kullanımı Erkek Spor Ayakkabıların Seçimi ve Kullanımı
Kocaelili sporcular Türkiye'yi Makedonya'da temsil edecek Kocaelili sporcular Türkiye'yi Makedonya'da temsil...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Hodri Meydan'dan TFF'ye siyah çelenk
- Gece yarısı TFF'yi protesto ettiler: - "Hakem, Kocaelispor'un 3 puanını çaldı"

Haberi Oku