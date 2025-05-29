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SPOR:
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Bilgievi kursiyerleri, voleybol maçında hünerlerini konuşturdu

Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerindeki pilates kurslarında eğitim gören Çayırovalı kursiyerler, voleybol maçında bir araya geldi. Maç öncesinde salonu dolduran Çayırovalı kadınlara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Belediyesi olarak, sporu tabana yaymak; her yaştan bireyin sporla buluşmasını ve aktif bir yaşamın parçası olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bilgievi kursiyerleri, voleybol maçında hünerlerini konuşturdu

29 Mayıs 2025 Perşembe 09:43

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gerçekleştirdiği atılımlarla ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan ve 7’den 70’e bütün ilçe sakinlerinin spor yapma imkanına eriştiği Çayırova’da özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi’nin bilgievlerindeki pilates kurslarında eğitim gören Çayırovalı kadınlar, kendileri için organize edilen voleybol maçında sahaya çıktı. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe yüzlerce Çayırovalı kursiyer katılırken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi de maç öncesinde kursiyerlere başarılar dileyerek, bir konuşma gerçekleştirdi.

 

“MEMNUNİYET VE MUTLULUK DUYUYORUZ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yediden yetmişe spor anlayışıyla, Çayırova’mızda spora olan ilginin ve sevginin her geçen gün artmasından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın spora gösterdiği ilgi, kararlılık ve azim, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağıdır.

 

“SPOR; ÖZGÜVEN VE DAYANIŞMA DEMEKTİR”

Çayırova Belediyesi olarak, sporu tabana yaymak; her yaştan bireyin sporla buluşmasını ve aktif bir yaşamın parçası olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporu yalnızca bir etkinlik değil; sağlıklı, özgüvenli ve dayanışma içinde bir toplumun temeli olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; spor, sağlık kadar özgüven, dostluk kadar dayanışma demektir.”

 

GÜNÜN ANISINA MADALYA TAKDİMİ

Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde eğitim alan kursiyerler konuşmanın ardından sahaya çıkarak voleybol maçında hünerlerini konuşturdu. Voleybol maçının ardından Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez ve beraberindeki protokol üyeleri, maçta ter döken sporculara madalya ve günün anısına hediye takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

(Ömer İLGEÇ)

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