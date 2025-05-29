Bilgievi kursiyerleri, voleybol maçında hünerlerini konuşturdu

“MEMNUNİYET VE MUTLULUK DUYUYORUZ”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Yediden yetmişe spor anlayışıyla, Çayırova’mızda spora olan ilginin ve sevginin her geçen gün artmasından büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Özellikle kadınlarımızın spora gösterdiği ilgi, kararlılık ve azim, bizler için ayrı bir motivasyon kaynağıdır.
“SPOR; ÖZGÜVEN VE DAYANIŞMA DEMEKTİR”
Çayırova Belediyesi olarak, sporu tabana yaymak; her yaştan bireyin sporla buluşmasını ve aktif bir yaşamın parçası olmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sporu yalnızca bir etkinlik değil; sağlıklı, özgüvenli ve dayanışma içinde bir toplumun temeli olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; spor, sağlık kadar özgüven, dostluk kadar dayanışma demektir.”
GÜNÜN ANISINA MADALYA TAKDİMİ
Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde eğitim alan kursiyerler konuşmanın ardından sahaya çıkarak voleybol maçında hünerlerini konuşturdu. Voleybol maçının ardından Çayırova Belediye Başkanvekili Seyhan Dünmez ve beraberindeki protokol üyeleri, maçta ter döken sporculara madalya ve günün anısına hediye takdim etti. Program çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
(Ömer İLGEÇ)