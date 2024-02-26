“Bizim çocuklar” Darıcalı gençlere başarının sırrını anlattı

Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “bizim çocukların başarı öyküsü” konulu söyleşi düzenlendi. Darıca Belediyesi ile Darıca Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğinde gerçekleşen programa kick boks, muay thai, karate ve boks dallarında milli takım düzeyinde uluslararası alanda derece elde etmiş sporcular katıldı. Nenehatun Mahallesi’nde Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen söyleşinin moderatörlüğünü TRT SPOR Spikeri Murat Çimen gerçekleştirirken programın konukları ise 27-26 Kasım 2023 yılında

Portekiz’de

full kontak dalında altın madalya kazanan Emre Karaca, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda karatede ikincilik kazanan Eray Şamdan, 2023 Kasım ayında Karadağ’da Avrupa Boks

Şampiyonası’nda

üçüncü olan Semih Gümüş oldu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı konuşmada ilçede spor ve sanatla uğraşan gençlerin saysının artması amacıyla bu alanda fiziki yatırımlar yapıldığını bugün elde edilen başarıların da bunun sonucu olduğunu dile getirdi: “Derdimiz şu. Bir gencin ya spor dalıyla uğraşması ya da bir enstrümantal çalarak hayata farklı bir pencereden bakması, ve dolayısıyla da kötü alışkanlıklardan kendini men etmesi gibi bir derdimiz var. Öyle bir hikaye yazdık. Ve Allah’a çok şükür, buralarımız hınca hınç dolu, spor salonlarımızda tek şikayet, alanlarımız yetmiyor. Amatör spor kompleksi yaptırdık. Futbol kompleksi yaptırdık orası da yetmiyor. Yaptığımız spor salonlarında gerçekten alan bulmak zorlanıyoruz. İskoliye sanat akademisinde ney, gitar, saz, piyano, ut, tiyatro, drama, bunlar hemen hemen hepsi dolu. Ve artık önümüzde buralar fiziki mekanlarla ilgili yeni yapacağımız alanlar olması lazım. Darıca’da bu kültür var. Darıca’da bu alt yapı var. Biz ölü hücreleri canlandırmış olduk, aslına bakarsanız.”

BIYIK: “DERDİMİZ ÇOCUKLARIN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTULMASI”

Darıca Belediye Başkanı Bıyık spor ve sanat alanında belediye olarak yatırım yapılmasının sebebinin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının hedeflenmesi amacını taşıdığını ifade etti: “Derdimiz o hakikaten çocuklarımızın bir nevi kötü alışkanlıklardan uzak durması tutabilmek bizim için çok kıymetli”

ŞAMDAN: “KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ SPORLA UĞRAŞIYORUM”

Gençlere spor yaşamındaki başarılarını aktaran 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye karatede ikincilik kazandıran Eray Şamdan küçük yaşlardan beri sporla uğraştığını bugünkü başarısının ise aşama aşama geldiğini dile getirdi: “Kocaeli şampiyonluğu, bölge şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğu… Ondan sonra hedefleri büyüttüm zaten. Milli takıma gireyim dedim, Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, ülkemizi temsil edeyim. Hatta karate olimpiyatlarda yokken bile karate olimpiyatlara girsin de olimpiyat şampiyonu olayım gibi bir hedefim vardı. Ve çok şükür bunların peşinden koştuk. Bunları da başardık. Güzel başarılarla iz bırakmayı başardık.”

GÜMÜŞ: “HER İNSANIN BİR HAYALİ HEDEFİ OLMALI”

Mili takımda boksör olan aslen Sivas’lı olan ancak Darıca’da yaşayan 21 yaşındaki Semih Gümüş ise “Türkiye ve Avrupa’da uluslararası çok derecelerim var. 4 Türkiye şampiyonluğum, 2 Avrupa üçüncülüğüm, Türkiye’de ikinciliklerim üçüncülüklerim var. Uluslararası turnuvalarda derecelerim var. Genç kardeşlerimizin bize soruları olduğu için biz de onları cevaplamak için bu organizasyondayız. Güzel organizasyon oluyor onun için buradayız” diye konuştu. Gümüş gençlere tavsiyesinin mutlaka sporun bir dalıyla uğraşılması olduğunu ifade etti:“Her insanın bir hayali bir hedefi olmalı biz de bu yönden başladık hayalimize hedefimiz olduğu için her arkadaşımın kardeşimin, abimin, ablamın sporla ilgilenmesini gerçekten öneririm. Spor hem sağlıklı, hem faydalı hem ilerlediğiniz zaman milli takımınızı temsil ediyorsunuz. Herkese öneririm bu sporu” diye konuştu.

Gümüş, yeni dönemdeki hedeflerini ise “Dünya şampiyonası Avrupa şampiyonası, zaten bu sürece hazırlanıyoruz, çabalıyoruz, onlara katılıp zaten hedefimiz büyük. Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonu olmak. Bu yönde de hazırlanıyoruz” sözleriyle tamamladı.

Portekiz’de 2023 de yapılan dünya kick boks şampiyonsaında 57 kg da full kontakda şampiyon olan Emre Karaca ise ““Hiçbirimiz maddi durumu çok iyi olan ailelerden gelmedik. Hepimiz zorluklar yaşadık. Başkalarının ayakkabılarıyla antrenmanlar yaptık. Başkalarının tişörtleri eşofmanları ama çok şükür 33 yaşına geldim bu zamana kadar hamd olsun yaptığımız bütün başarılarda o geçmişi hiçbir zaman unutmadan her zaman böyle aklıma sürekli o yaşadığım anlar sürekli gelmiştir ama hiçbir zaman pes etmedim. Çok inatçıydım çünkü başarabileceğimi biliyordum. En önemli şey kardeşlerimize söyleyebileceğim en önemli nokta şu: kesinlikle inandığı bir şey için elinden gelen her şeyi yapıyorsa ve olmuyorsa bunu çok fazla istiyorsa bunu ısrarla ve inatla 1 yıl da olsa 5 yıl da olsa 10 yılda olsa bunun için eğer gerçekten yürekten istiyorsan sonuna kadar mücadele edip sonuna kadar bununla inat bir şekilde mücadele etmesini isterdim. Bütün kardeşlerime söyleyeceğim şey inanmasıdır”

Diye konuştu. Söyleşinin ardından programa katılan konuklara günün anısına hediyeler verildi. (Ümit Ülker)