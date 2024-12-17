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Bursa'dan madalyalarla döndüler

Körfez Gençlerbirliği SK'nın yüzme ekibi Bursa'da yapılan Türkiye Finallerinden 4 madalya ile döndü.

Bursa'dan madalyalarla döndüler

17 Aralık 2024 Salı 10:50

 Yüzmede 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi 12 Yaş Türkiye Finalleri 13-15 Aralık'ta Bursa’da yapıldı. Yarışlara 4 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 4 madalya alarak kürsüde yer almayı başardı. 
 Körfez Gençlerbirliği’nden yapılan açıklamada, "Türkiye Finallerinde yüzdükleri dereceler ile kulübümüz sporcuları Emre Oturgan ve Mehmet Sudan ikinci olarak gümüş madalya, Ömer Eymen Toptaş ve Ece Su Samastı’da üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Müsabakalarda görev alan yaş grubu antrenörümüz Elif Acar’ı, sporcularımızı, ailelerini ve bütün ekibimizi tebrik ediyoruz. Bizlerden desteklerini eksik etmeyen Körfez Belediye Başkanımız Sayın Şener Söğüt ve kulüp yönetimimize verdikleri destek ve güç için ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi. 
  


İHA
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