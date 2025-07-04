SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, İzmitli Avrupa Şampiyonu Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya kazanan İzmitli 17 yaşındaki milli sporcu Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti. Büyükakın, “Hemşehrimiz, evladımız, milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi üstün başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor” dedi.

Büyükakın, İzmitli Avrupa Şampiyonu Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti

04 Temmuz 2025 Cuma 12:58

 “AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI GURURLA DALGALANDIRDI”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan İzmitli milli yüzücü Kuzey Tunçelli’yi tebrik etti. Başkan Büyükakın, daha önce makamında ağırladığı genç sporcuyu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir kez daha tebrik etti. Büyükakın şöyle dedi: “Geçtiğimiz hafta bir araya gelmiş, kendisine başarı dileklerimizi iletmiştik. Bugün, üst üste üçüncü kez Avrupa Şampiyonu olduğunun haberini almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Hemşehrimiz, evladımız, milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli’yi üstün başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırdığı bu büyük zafer için kendisine teşekkür ediyorum.”

 

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Slovakya'nın Samorin kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, erkekler 1500 metre serbest stilde 14 dakika 45.05 saniyelik süresiyle altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli, bu başarısıyla üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Uzun ve kısa kulvarda dünya gençler rekorlarının sahibi olan Kuzey Tunçelli, ilk Avrupa şampiyonluğunu Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda, 1500 metre serbest stilde 14:55.64’lük derecesiyle elde etti. İkinci Avrupa şampiyonluğunu ise Litvanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, 1500 metre serbest stilde 14:41.89’luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak kazandı. Slovakya'daki son şampiyonlukla birlikte Tunçelli, henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa’da üst üste 3. kez altın madalyaya uzanarak tarihi bir başarıya imza attı.

 

GÖZLER DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA

Kuzey Tunçelli, 27 Temmuz–3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenecek Dünya Büyükler Yüzme Şampiyonası’na katılacak. Genç sporcu, burada da Türkiye’yi temsil ederek büyükler kategorisinde madalya için kulaç atacak.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli’de hafta sonu enduro fırtınası esecek Kocaeli’de hafta sonu enduro fırtınası esecek
Sporcular Türkiye Kupası'ndan derecelerle döndü Sporcular Türkiye Kupası'ndan derecelerle döndü
Türkiye Futnet Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına gidiyor Türkiye Futnet Milli Takımı, Avrupa şampiyonasına...
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası sona erdi Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan...
Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’nda Nefesler Kesildi Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası’nda Nefesler...
Büyükakın’a spora verdiği destek için teşekkür Büyükakın’a spora verdiği destek için teşekkür
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli’de hafta sonu enduro fırtınası esecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda 5-6 Temmuz tarihleri arasında Motocross Park Kartepe’de...

Haberi Oku