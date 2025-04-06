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Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un  Bandırmaspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı'nda dev ekranda yayınlayacak

Haydi Kocaeli; İzmit Kent Meydanı'nda tek yürek olalım; Büyükşehir, Bandırma maçını dev ekrana taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un  Bandırmaspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı'nda dev ekranda yayınlayacak

06 Nisan 2025 Pazar 10:10

 Büyükşehir Belediyesi, 6 Nisan Pazar günü (yarın) saat 16.00’da Kocaelispor'un Bandırmaspor ile oynayacağı maçı İzmit Kent Meydanı’nda dev ekranda yayınlayacak. "Omuz omuzayız" sloganıyla gerçekleşecek bu özel etkinlik, Kocaelispor'a olan desteği güçlendirecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN COŞKULU DAVET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor taraftarlarını İzmit Kent Meydanı'na davet ediyor. "Formanı giy, bayrağını al, tek yürek olup meydanı dolduralım!" sloganıyla tüm Kocaelisporlulara çağrıda bulunan  Büyükşehir, Bandırma maçı heyecanını birlikte yaşamak isteyen tüm Kocaeli halkını dev ekranda takımlarına destek olmaya bekliyor.

 

DEV EKRANDA OMUZ OMUZAYIZ

6 Nisan Pazar günü (yarın) saat 16.00’da başlayacak Bandırmaspor-Kocaelispor Trendyol 1.Lig 32. hafta mücadelesi, İzmit Kent Meydanı’nda dev ekran üzerinden izlenebilecek. Bu bağlamda Büyükşehir Belediyesi, taraftarları takımına destek vermek için meydanda bir araya gelmeye çağırıyor. Yeşil-Siyah renklere gönül veren vatandaşlar, Büyükşehir'in çağrısıyla Kocaelispor’a olan sevgilerini dev ekran önünde gösterecek.

MAÇ HEYECANINI BİRLİKTE YAŞAYALIM

İzmit Kent Meydanı, Kocaelispor taraftarlarıyla dolacak. Büyükşehir Belediyesi, dev ekrandan izlenecek bu kritik maçta Kocaelispor’a olan desteğini bir kez daha vurgulayacak. Bu kapsamda taraftarlar, maçı izlerken aynı zamanda takımına olan sevgilerini haykıracak, büyük bir coşku içinde olmanın keyfini çıkaracak.

(Ömer İLGEÇ)

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