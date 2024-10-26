Büyükşehir, su sporları malzemesi alıyor

Bu kapsamda 1. Kısım Kürek Tekneleri, 2. Kısım Yelken Tekneleri, 3. Kısım Kano Tekneleri ve 4. Kısım Su Sporları Ekipmanları için teklifler alındı. İhaleye katılan firmalar ve teklifler ise şöyle;
1. Kısım Kürek Tekneleri
Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 18.200.000 TL
2. Kısım Yelken Tekneleri
Performans Yelkencilik Deniz Araçları Anonim Şirketi 7.080.000 TL
Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 7.880.000 TL
3. Kısım Kano Tekneleri
Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 4.295.000 TL
4. Kısım Su Sporları Ekipmanları
Performans Yelkencilik Deniz Araçları Anonim Şirketi 1.170.000 TL
Gold Kompozit Tekne İmalat Turizm Sanayi ve Ticaret LMT 2.096.000 TL
(Ömer İLGEÇ)