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Büyükşehir’den dijital yayında büyük başarı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague Finali karşılaşması eş zamanlı 137 bin izleyiciye ulaştı.

Büyükşehir'den dijital yayında büyük başarı

26 Mayıs 2025 Pazartesi 09:43

 CANLI YAYINDA REKOR İZLENME

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dijitalleşme vizyonunu bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koydu. Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonu EuroLeague Finali’nde Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk mücadelesi, belediyenin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı ve rekor bir izlenmeye ulaştı.

 

ÖRNEK BİR BAŞARIYA İMZA ATILDI

Yayın anında eş zamanlı 137 bin izleyiciye ulaşan Kocaeli Büyükşehir YouTube kanalı, dijital mecralarda örnek bir başarıya imza attı. Final karşılaşması boyunca elde edilen yüksek etkileşim oranları, izlenme süresi, beğeni ve paylaşım sayıları ile yalnızca sporseverlerin değil, dijital iletişim dünyasının da dikkatini çekti.

 

MİLYONLARA ERİŞMEYİ BAŞARDI

Bu büyük organizasyonu sadece dev ekranlarla sınırlı tutmayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maçı dijital platformlara taşıyarak sosyal medya üzerinden milyonlara erişmeyi başardı. Böylece hem spora hem de toplumsal heyecana katkı sunan bir dijital yayıncılık örneği sergiledi.

 

MÜCADELE ŞİFRESİZ YAYINLANDI

Öte yandan final maçı, S Sport kanalının şifresiz olarak uydudan yayınlamasıyla Türkiye genelinde daha geniş kitlelerce canlı takip edildi. Bu karar, milyonlarca sporseverin tarihi maçı erişilebilir biçimde izlemesine imkân sağladı.

 

DİJİTAL ALANDA FARK ORTAYA KONDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporu desteklemenin ötesine geçerek dijital alanda fark oluşturan bir performans ortaya koydu. Türkiye’de bir yerel yönetim eliyle gerçekleştirilen en yüksek dijital yayın izlenmelerinden birine imza atan bu organizasyon, belediyecilik anlayışında iletişim stratejisinin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

(Ömer İLGEÇ)

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