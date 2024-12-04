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Büyükşehir’den, İzmit Ayazma’ya sentetik futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ayazma Mahallesi’nde yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasını inceledi. Maç yapan çocukların arasına karışan Büyükakın, penaltı atışı da yaptı. Mahalleli çocukların güvenle oynayacağı bir alana kavuşmaktan dolayı çok mutluydu.

Büyükşehir'den, İzmit Ayazma'ya sentetik futbol sahası

04 Aralık 2024 Çarşamba 11:38

 BÜYÜK MUTLULUK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Ayazma Mahallesi’nde yapımı tamamlanan, toplam 756 m2 alana sahip sentetik futbol sahasında inceleme yaptı. Malta Mahalle Muhtarı Nebahat Çamkıran, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat Çiçek ve Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Büyükakın’a Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Dokuzlar eşlik etti. Futbol sahası, bölgede oyun alanı ihtiyacı olan çocukları ve ailelerini çok sevindirdi. Her gün dolup taşan sahada çocukların arasına karışan Büyükakın, penaltı atışı da yaptı. Başkan Büyükakın, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşın mutluluğu için çalıştıklarını, mahalle kültürü ve ruhunu yaşatmayı çok önemsediklerini kaydetti.
(Ömer İLGEÇ)

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