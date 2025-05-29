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Büyükşehir’le izcilik ruhunu doyasıya yaşadılar

Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturan gençlik ve spor kampları yıl boyunca binlerce misafiri ağırlıyor. Öğrenciler, “Kılavuz İzciler Projesi” ile doğada öğrenme, birlikte başarma duygusu ve unutulmaz anıları bir arada yaşıyorlar.

Büyükşehir'le izcilik ruhunu doyasıya yaşadılar

29 Mayıs 2025 Perşembe 11:15

 KAMPLARDA BİNLERCE ÖĞRENCİ AĞIRLANIYOR

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ ilkesi ile hareket ederek ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan mezun öğrencilere ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında destek olan Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adından sıkça söz ettiriyor. Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturan gençlik ve spor kampları tüm Türkiye’ye örnek teşkil ediyor. Oldukça ilgi çeken kamplar yıl boyunca binlerce misafiri ağırlıyor.

 

İZCİLİK RUHUNU DOYASIYA YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın “Kılavuz İzciler Projesi” kapsamında okullarda teorik izcilik eğitimi alan ilkokul öğrencilerine yönelik Samanlı Dağları’nın eteklerindeki Aytepe yaylasında inşa edilen Diriliş Gençlik Kamplarında günübirlik izcilik kampları gerçekleştiriliyor. Liderler eşliğinde doğa yürüyüşünden okçuluğa, düğüm çeşitlerinden afet bilincine, çadır kurma eğitiminden kamp ateşine kadar eğitici ve keyifli aktivitelerle yavrukurtlar, izcilik ruhunu Diriliş Gençlik Kamplarında doyasıya yaşıyor.

 

19 OKULDAN 6 BİN 797 YAVRUKURT

“Kılavuz İzciler Projesi” ile doğada öğrenme, birlikte başarma duygusu ve unutulmaz anıları bir arada yaşayan minik izciler Diriliş Gençlik Kamplarında unutulmaz bir serüvene atıldı. 8 Nisan 2025 tarihinde başlayan proje ile 19 okuldan tam 6 bin 797 yavrukurt doğada dolu dolu bir gün geçirip hem eğlendi, hem de öğrendi. Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kampın sonunda öğrenciler ve öğretmenler, bu tür etkinliklere önem verdiği için Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

(Ömer İLGEÇ)

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