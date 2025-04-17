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Büyükşehir’le kariyer yolculuğuna çıkıyorlar

Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ücretsiz özel yetenek kursları ile polis, subay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençleri sınavlara hazırlamaya devam ediyor.

Büyükşehir'le kariyer yolculuğuna çıkıyorlar

17 Nisan 2025 Perşembe 09:52

 Büyükşehir Belediyesi, özel yetenek kursları ile gençleri Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına hazırlıyor.

 

KARİYER YOLCULUĞUNA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği ücretsiz özel yetenek kursları ile polis, subay veya beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençleri sınavlara hazırlamaya devam ediyor. Gençlere istihdam ve kariyer yolculuğunda destek olan Büyükşehir, açmış olduğu ücretsiz özel yetenek kursları ile gençleri Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksekokulu, Milli Savunma Üniversitesi, Spor Lisesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavlarına hazırlıyor.

 

KURSLARA KAYITLAR ALINIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleşen özel yetenek kurslarına kayıtlar alınmaya başlandı. Gençler, dışarıda oldukça maliyetli olan bu kurslara Büyükşehir sayesinde ücretsiz bir şekilde erişim sağlıyor. Uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlanan gençler, yoğun ve disiplinli bir tempoda çalışmalarını sürdürürken, fiziksel yeterliliklerini de her geçen gün daha da geliştirerek yeterliliklerini ölçüyor.

 

BAŞVURU ADRESİ

Kocaeli Büyükşehir’in özel yetenek kurslarına katılım sağlamak isteyen adaylar https://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/OzelYetenek/Online.aspx adresi üzerinden online formu doldurarak başvuru yapabilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından yeterli katılımcı sağlandıktan sonra çalışmalar sınav takvimlerine uygun dönemlerde Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda başlayacak.

(Ömer İLGEÇ)

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