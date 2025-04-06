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Çayırova Belediyesi, Bandırma Bordo’yu rahat geçti

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 32. hafta karşılaşmasında, temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahasında Bandırma Bordo Basketbol’u konuk etti. Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 87-61 galip ayrılmayı başardı.

Çayırova Belediyesi, Bandırma Bordo'yu rahat geçti

06 Nisan 2025 Pazar 10:14

 Türkiye Basketbol Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam eden ve Play-Off’a iyi bir sıradan girmeyi amaçlayan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, sahasında Bandırma Bordo Basketbol’u konuk etti. Maça başantrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Diante Watkins, Merthan Mutlu, Mert Ulutaş, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan temsilcimiz, ilk periyottan itibaren üstünlüğü ele aldı ve birinci çeyreği 24-16 önde kapattı. İkinci periyodun başında Bandırma Bordo Basketbol’un farkı kapatan hamlelerine iyi yanıt veren Çayırova Belediyesi, devre sonunda 45-36’lık üstünlükle soyunma odasına girdi.

 

DİANTE VE JAMARİ’DEN 18 SAYI

Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte de hücumda etkili işler yapmaya devam eden Çayırova Belediyesi, savunmadaki sertlik dozunu da artırınca rakibini 87-61’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncuları attıkları 18 sayıyla Jamari Traylor ve Diante Watkins olurken, Merthan Mutlu’nun 14 sayılık performansı da galibiyette kilit rol oynadı. Son dört maçındaki üçüncü galibiyetini alan temsilcimiz, bir sonraki hafta ligin güçlü ekiplerinden İLab Basketbol’a konuk olacak. 

(Ömer İLGEÇ)

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