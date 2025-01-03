Çayırova Belediyesi, Esenler Erokspor’u konuk edecek

HEDEF GALİBİYET
Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, 88-81’lik skorla mağlup ayrılmıştı. 03 Ocak Cuma günü saat 15.00’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmayı, Yarkın Keskin, Niyazi Yasin Kahraman ve Çağatay Taşkın hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi’nden mücadeleye ilişkin yapılan duyuruda, “Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yarın (03 Ocak 2025) 15.00’da oynanacak karşılaşmada salondaki yerini al takımına destek ol” denildi.
(Erkan ERENLER)