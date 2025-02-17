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Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji’ni yendi

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu, 25. hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe Koleji Novotel’le karşılaşan Çayırova Belediyesi, rakibini 61-84 mağlup etti.

Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji'ni yendi

17 Şubat 2025 Pazartesi 10:34

 Çayırova Belediyesi, Fenerbahçe Koleji Novotel’le oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Başantrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Diante Watkins, Hamit Sezaver, Merthan Mutlu, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk çeyrekte savunmada ve hücumda üstün bir performans sergiledi ve birinci periyodu 11-23 önde kapattı. İkinci çeyrekle birlikte hücumdaki başarılı performansını sürdüren temsilcimiz Çayırova Belediyesi, soyunma odasında 29-46 önde girdi.

 

ALİ EFE’DEN 17 SAYI

İlk iki çeyrekteki hücum performansını üçüncü çeyrekte sergileyemese de skordaki avantajını korumayı sürdüren Çayırova Belediyesi, son çeyreğe 52-62 önde girdi. Son periyotta rakibine sadece 9 sayı imkanı veren temsilcimiz, hücumdaki üstünlüğünü de yeniden yakalayınca mücadeleden 61-84 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 17 sayıyla Ali Efe Barış olurken, Jamari Traylor’un 14 sayı, 8 ribaunt, 6 blok, Eray Aydoğan’ın 14 sayısı, Oğuzhan Kızıl’ın 11 sayısı ve Diante Watkins’in 10 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

 

“BAŞARINIZ DAİM OLSUN”

Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, aldığı bu galibiyetle birlikte ligde maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, alınan deplasman zaferi hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Fenerbahçe Koleji’ni mağlup eden basketbol takımımızı kutluyorum. Mücadeleniz, azminiz ve başarınız daim olsun” dedi. Çayırova Belediyesi, 26. hafta karşılaşmasında 22 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da sahasında Çağdaş Bodrumspor’u ağırlayacak.
(Ömer İLGEÇ)

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