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Çayırova Belediyesi, Finalspor’u Konuk Edecek

Türkiye Basketbol Ligi’nin 20. hafta karşılaşmasında, Çayırova Belediyesi evinde Bursa temsilcisi Finalspor’u konuk edecek.

Çayırova Belediyesi, Finalspor'u Konuk Edecek

20 Ocak 2024 Cumartesi 14:17


  Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve aldığı 9 galibiyet, 10 mağlubiyetle ligde yedinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, TBL 20. hafta karşılaşmasında Finalspor’u sahasında ağırlayacak. Başantrenör Musa Enes Akdilek öncülüğünde, tüm hafta boyunca zorlu müsabakaya hazırlanan Çayırova Belediyesi, alacağı galibiyetle, yeni seriye başlamak istiyor. 21 Ocak Pazar günü saat 15.45’te oynanacak karşılaşma, TBF’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabaka öncesinde Çayırova Belediyesi’nde eksik oyuncu bulunmuyor. Kendisiyle aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet alan rakibini Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda konuk edecek Çayırova Belediyesi, maçtan galip ayrılarak üst sıralara doğru ilerleyişini sürdürmeyi hedefliyor. Finalspor’la ligin üçüncü haftasında karşı karşıya gelen Çayırova Belediyesi, deplasmanda rakibini 70-85 gibi farklı skorla yenmeyi başarmıştı. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada pazar günü saat 15.45’te Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaya tüm basketbolseverler davet edildi. 
 
                                       


İHA
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