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Çayırova Belediyesi, Gaziantep’i mağlup etti

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ilk tur ikinci maçında Çayırova Belediyesi, evinde konuk ettiği Gaziantep Basketbol’u 109-96’lık skorla mağlup etti ve seriyi 1-1’e getirdi.

Çayırova Belediyesi, Gaziantep'i mağlup etti

02 Mayıs 2024 Perşembe 12:15


Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele ettiği ilk sezonda Play-Off oynama başarısı gösteren Çayırova Belediyesi, Süper Lig hedefi için ya tamam ya devam maçında Gaziantep Basketbol’u mağlup ederek seride durumu 1-1’e getirdi. Gazitantep’te oynanan ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Çayırova Belediyesi, serinin ikinci maçında rakibini Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda ağırladı. Muhteşem seyirci desteğini de arkasına alan temsilcimiz maça Diante Watkins, Phill Greene, Alp Karahan, Ercan Bayrak ve Tolga Kaan Birer beşiyle başladı. Maçın ilk dakikalarında Alp Karahan’ın basketleriyle skorda üstünlüğü alan Çayırova Belediyesi, buna rağmen ilk çeyreği 25-27 geride kapattı. Diante Watkins ve Phill Greene’in üstün oyunuyla maça devam eden temsilcimiz soyunma odasına 50-49 önde gitti.

 

SEYİRCİ DESTEĞİYLE BİRLİKTE GALİBİYET GELDİ

Maçın üçüncü çeyreğinin başında bir ara hücumda istediklerini uygulayamayan Çayırova Belediyesi, skorda 50-61 geriye düştüğü çeyrekte, Alp Karahan’ın peş peşe attığı üç üçlükle birlikte skoru yeniden dengeledi ve son çeyreğe Gaziantep Basketbol’un 62-63’lük üstünlüğü ile gidildi. Son periyotta ise adeta bir Çayırova Belediyesi rüzgarı vardı. Taraftarını arkasına alan temsilcimiz Diante Watkins, Phill Greene ve Oğuz Savaş’ın etkili hücum oyunu, savunma da istenilen seviyeye çıkılmasıyla birlikte farkı arttırdı ve maçı 109-96 kazanmayı bildi.

 

EN SKORER İSİM PHİLL GREENE OLDU

Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer ismi 28 sayıyla Phill Greene olurken, Diante Watkins’in 27 sayı 13 asisti, Alp Karahan’ın 18 sayısı ve Oğuz Savaş’ın 16 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Galibiyetin ardından salonu dolduran Çayırovalılar büyük bir coşku yaşarken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Play-Off çeyrek final ikinci karşılaşmasında sahamızda Gaziantep Basketbol’u 109-96 yenen basketbol takımımızı tebrik ediyorum” dedi. Serinin galibini belirleyecek üçüncü karşılaşma Gaziantep Basketbol’un ev sahipliğinde 5 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak.


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