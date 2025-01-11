Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi

Çayırova Belediyesi, potada yoluna dolu dizgin devam ediyor. Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 20. hafta karşılaşmasında Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda Haremspor’la karşı karşıya gelen temsilcimiz, mücadeleye Diante Watkins, Atakan Akçam, Ali Efe Barış, Oğuzhan Kızıl ve Jamalle Haggins beşiyle başladı. Trt Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadeleye Seyircisinin desteğiyle hızlı başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyodu 21-18 önde kapadı. İkinci periyotta hücum performansından ödün vermeyen Çayırova Belediyesi, savunmadaki sertlik dozunu da artırınca devreye 44-30’lu avantajla girdi.

WATKİNS’TEN 22 SAYI

Üçüncü çeyrekle beraber Çayırova Belediyesi’nin hücum performansına yanıt vermeyi başaran Haremspor, farkı kapatmaya başlasa da, ilk iki çeyrek sonunda elde ettiği skor avantajını iyi kullanan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 83-79’luk skorla galip ayrıldı ve ligdeki 20. maçında, 18. galibiyetini elde etti. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyla Diante Watkins olurken, Oğuzhan Kızıl’ın 15, Ali Efe Barış’ın 14, Merthan Mutlu’nun 12 ve Jamalle Haggins’in 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

“TEBRİK EDİYORUM”

Çayırova Belediyesi Basketbol takımı aldığı bu galibiyetle maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükseldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Belediyesi basketbol takımımızı Haremspor karşısında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebrik ediyorum. Sonuna kadar mücadeleye devam” dedi.

(Ömer İLGEÇ)