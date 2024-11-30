Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir’e konuk olacak

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadeleye devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde aldığı 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ve bir maç eksiği ile beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a karşı galibiyet arayacak. Yeni bir galibiyet serisi başlatma amacında olan temsilcimiz, baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlandı. Çayırova Belediyesi’nde sakatlığı bulunan Mert Çevik zorlu mücadelede forma giyemeyecek.





HEDEF GALİBİYET

1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’de canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabakayı, Göksün Öz, Cemil Uygül ve Sait Naim Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, zorlu maçı kazanarak, ligdeki iyi gidişatını devam ettirip ve zirve yürüyüşünü kaldığı yerden sürdürmek istiyor.

(Ömer İLGEÇ)