SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir’e konuk olacak

Türkiye Basketbol Ligi’nin 13. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a konuk olacak.

Çayırova Belediyesi, Konya Büyükşehir'e konuk olacak

30 Kasım 2024 Cumartesi 10:54

 Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadeleye devam eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin iddialı ekiplerinden Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligde aldığı 8 galibiyet ve 3 mağlubiyet ve bir maç eksiği ile beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, maç fazlasıyla dördüncü sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’a karşı galibiyet arayacak. Yeni bir galibiyet serisi başlatma amacında olan temsilcimiz, baş antrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlandı. Çayırova Belediyesi’nde sakatlığı bulunan Mert Çevik zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

HEDEF GALİBİYET
1 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak Konya Büyükşehir Belediyesi Spor-Çayırova Belediyesi müsabakası, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’de canlı olarak yayınlanacak. Zorlu müsabakayı, Göksün Öz, Cemil Uygül ve Sait Naim Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, zorlu maçı kazanarak, ligdeki iyi gidişatını devam ettirip ve zirve yürüyüşünü kaldığı yerden sürdürmek istiyor.
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Voleybol Takımına Rakip Dayanmıyor Gebze Voleybol Takımına Rakip Dayanmıyor
Darıca'ya 90 milyon TL yatırım müjdesi Darıca'ya 90 milyon TL yatırım müjdesi
Gebze Kış Spor Okulları’nda Eğlenceli Eğitimler Gebze Kış Spor Okulları’nda Eğlenceli Eğitimler
Sahaya yabancı madde atan 12 taraftara seyirden men cezası Sahaya yabancı madde atan 12 taraftara seyirden men...
Şehit öğretmenler için stadyum çevresine ağaç diktiler Şehit öğretmenler için stadyum çevresine ağaç...
Kadın hakeme hakaretten ceza aldı, Kadına Şiddetle Mücadele maçında oynayacak Kadın hakeme hakaretten ceza aldı, Kadına Şiddetle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Voleybol Takımına Rakip Dayanmıyor
GEBZE VOLEYBOL TAKIMI ZİRAAT'I 3-0 MAĞLUP ETTİ

Haberi Oku