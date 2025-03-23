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Çayırova Belediyesi, Konya’yı farklı geçti

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 30. haftasında temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Rakibi Konya Büyükşehir Belediyesi Spor’u 102-85 mağlup etti.

Çayırova Belediyesi, Konya'yı farklı geçti

23 Mart 2025 Pazar 10:42

 Spor kenti Çayırova’nın başarılı temsilcisi Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Türkiye Basketbol Ligi’nin 30. Hafta karşılaşmasında Çayırova Belesiyesi, sahasında Konya Büyükşehir Belediye Spor’la karşı karşıya geldi. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya, baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde Diante Watkins, Hamit Sezaver, Atakan Akçam, Jamari Trayor ve Oğuz Savaş ilk beşiyle başladı. Maçın ilk periyodunda hücumda etkili bir performans sergileyen Çayırova Belediyesi, 27-18’lik skorla maçın başında avantajı elde etti. İkinci periyotta Konya Büyükşehir Belediye Spor’un hücumdaki etkili performansına karşılık veren Çayırova Belediyesi, devreye 52-47 önde girdi.

 

DİANTE’DEN 25 SAYI

Üçüncü ve dördüncü periyotta da hücumdaki etkili performansını sürdüren Çayırova Belediyesi, maçtan 102-85 galip ayrıldı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 25 sayılık performansıyla Diante Watkins olurken, kenardan gelen Ali Efe Barış’ın 23 sayısı, Jamari Traylor’un 14 sayı 10 ribaundu ve Oğuzhan Kızıl’ın 10 sayısı galibiyette büyük rol oynadı. Güçlü rakibini farklı geçen Çayırova Belediyesi’nin basketbolcuları, teknik heyet ve taraftarları maç sonunda büyük bir sevinç yaşadı.

 

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Aldığı galibiyetle maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselen Çayırova Belediyesi, Play-Off öncesinde avantajlı bir konum elde etmek amacıyla yoluna dolu dizgin devam ediyor. Temsilcimiz Çayırova Belediyesi, bir sonraki hafta deplasmanda 26 Mart Çarşamba günü Finalspor’a konuk olacak. Alınan galibiyet sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; "Sahamızda Konya Büyükşehir Belediyesi’ni mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum."

(Ömer İLGEÇ)

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