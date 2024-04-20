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Çayırova Belediyesi son hafta Mersin deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi’nde normal sezonun son hafta karşılaşmasında, Play-Off oynamayı garantileyen Çayırova Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi deplasmanına konuk olacak.

Çayırova Belediyesi son hafta Mersin deplasmanında

20 Nisan 2024 Cumartesi 15:55

 2 yılda aldığı iki şampiyonluğun ardından bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi, normal sezonun son hafta karşılaşmasında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne misafir olacak. Ligde aldığı 16 galibiyet ve 17 mağlubiyetle beşinci sırada yer alan Çayırova Belediyesi, Play-Off oynamayı garantiledi. Çayırova Belediyesi, sezonu üçüncü sırada tamamlamayı kesinleştiren Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda yendiği takdirde sezonu da beşinci sırada tamamlayacak. Çayırova Belediyesi maçı kazanarak, normal sezonu beşinci sırada bitirmek ve Play-Off ilk turunda ev sahibi avantajını kazanmak istiyor. 
 
  Play-Off öncesi son maç 
  Ligi üçüncü sırada tamamlamayı garantileyen Mersin Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak olan Çayırova Belediyesi, maçı kazanarak Play-Off öncesi normal sezonu moralli tamamlama amacında. Ligin ilk yarısında Çayırova’da oynanan mücadeleyi Çayırova Belediyesi 96-94 kazanmayı başarmıştı. 21 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda maç oynanacak. Baş antrenör Şemsettin Baş öncülüğünde maça hazırlanan Çayırova Belediyesi, cezalı ya da sakat oyuncusu bulunmuyor. 
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