Çayırova Belediyesi, TED Ankara Kolejliler’i yendi

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu’nun 34. Hafta karşılaşmasında sahasında TED Ankara Kolejlileri konuk eden Çayırova Belediyesi, müsabakadan galibiyetle ayrılarak, normal sezona galibiyetle nokta koydu. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya Diante Watkins, Atakan Akçam, Hamit Sezaver, Oğuzhan Kızıl ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyotta basit top kayıpları yapmasının ardından 2. çeyreğe 20-25 geride girdi. İkinci periyotla beraber savunma sertliğini artıran ve hücumda istediği işleri yapmaya başlayan temsilcimiz, yine de devre arasında 36-39’luk mağlubiyetle soyunma odasına gitti.

JAMARİ TRAYLOR’DAN 22 SAYI

Üçüncü çeyrekle birlikte hücumdaki etkili silahlarını verimli kullanmaya başlayan Çayırova Belediyesi, savunmada da istediği azmi sahaya yansıtınca, son periyot öncesinde 8 sayılık bir avantaj yakaladı. Dördüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Çayırova Belediyesi mücadeleden 85-78 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyıla Jamari Traylor olurken, Diante Watkins’in 16 ve Ömer Yasir Küçük’ün 13 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Bu sonuçların ardından aldığı 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle normal sezonu altıncı sırada tamamlayan temsilcimiz, süper lige çıkmak için play-off oynayacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonu yaptığı açıklamada, “TED Ankara Kolejlileri mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.



(Ömer İLGEÇ)