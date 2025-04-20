Çayırova Belediyesi, TED Ankara Kolejliler’i yendi

JAMARİ TRAYLOR’DAN 22 SAYI
Üçüncü çeyrekle birlikte hücumdaki etkili silahlarını verimli kullanmaya başlayan Çayırova Belediyesi, savunmada da istediği azmi sahaya yansıtınca, son periyot öncesinde 8 sayılık bir avantaj yakaladı. Dördüncü periyot da karşılıklı basketlerle geçilirken, Çayırova Belediyesi mücadeleden 85-78 galip ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 22 sayıyıla Jamari Traylor olurken, Diante Watkins’in 16 ve Ömer Yasir Küçük’ün 13 sayısı galibiyette büyük rol oynadı.
“YÜREKTEN KUTLUYORUM”
Bu sonuçların ardından aldığı 20 galibiyet ve 14 mağlubiyetle normal sezonu altıncı sırada tamamlayan temsilcimiz, süper lige çıkmak için play-off oynayacak. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonu yaptığı açıklamada, “TED Ankara Kolejlileri mağlup eden basketbol takımımızı yürekten kutluyorum” dedi.
(Ömer İLGEÇ)