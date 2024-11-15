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Çayırova Belediyesi, Trabzonspor deplasmanında

Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 11. hafta karşılaşmasında lig lideri Çayırova Belediyesi, Trabzonspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çayırova Belediyesi, Trabzonspor deplasmanında

15 Kasım 2024 Cuma 11:13

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Çayırova Belediyesi, ligin 11. haftasında zorlu bir deplasmana konuk olacak. Bu sezon başarılı bir performans gösteren ve aldığı 8 galibiyet 2 mağlubiyetle lig lideri konumunda bulunan Çayırova Belediyesi, Türkiye Basketbol Ligi’nin iddialı ekiplerinden Trabzonspor’a konuk olacak. 17 Kasım Pazar günü saat 16.45’te oynanacak müsabakaya hazırlanan Çayırova Belediyesi’nde eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Başantrenör Engin Gençoğlu öncülüğünde mücadeleye hazırlanan Çayırova Belediyesi, zorlu müsabakadan galip ayrılarak liderliğini ve iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

 

HEDEF LİDERLİĞİ KORUMAK

17 Kasım Pazar günü saat 16.45’te Trabzon Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak müsabakaya lider olarak çıkan Çayırova Belediyesi, aldığı 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 9. sırada bulunan Trabzonspor’u da yenerek zirvedeki yerini korumak amacında. Hayri Gür Spor Salonu’nda oynanacak Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman Sezonu 11. Hafta Karşılaşması, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun YouTube kanalı olan TBF TV’den de canlı olarak yayınlanacak.
(Ömer İLGEÇ)

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