Çayırova Belediyesi, yarı final için sahaya çıkıyor

“SEN YOKSAN BİR KİŞİ EKSİĞİZ”
Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda yoğun seyirci desteği ile 1-0 önde olduğu seriyi bitirip, süper lig yolunda dev bir adım atmak isteyen Çayırova Belediyesi, tüm Çayırovalı basketbolseverleri maça davet etti. Çayırova Kapalı Spor Salonu’ndaki müsabakayı Fatih Arslanoğlu, Turgut Işık ve Burak Pehlivan hakem üçlüsü yönetecek. Çayırova Belediyesi-Çağdaş Bodrumspor arasında oynanacak müsabaka TBF TV’nin Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Çayırova Belediyesi’nden maça ilişkin yapılan duyuruda, “Haydi Çayırova! Türkiye Basketbol Ligi Yarı Finali için heyecan dorukta! Evimizde Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda Çağdaş Bodrumspor’u ağırlıyoruz. Takımımıza destek olmak için tribündeki yerimizi alalım, zaferi birlikte kucaklayalım. Sen yoksan bir kişi eksiğiz.”
(Ömer İLGEÇ)