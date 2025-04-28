Çayırova Belediyesi’nden Play-Off’lara muhteşem başlangıç

SAHA AVANTAJINI KAPTI
İkinci periyotla birlikte savunma ve hücum performansını yukarı çeken Çayırova Belediyesi, Bodrum deplasmanında soyunma odasına 13 sayılık avantajla, 31-44 önde gitti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de rakibinin tüm çabalarına karşılık veren ve savunma sertliğini bir an olsun elden bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 64-83’lük skorla galip ayrılarak, seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını eline geçirdi.
DİANTE’DEN 23 SAYI
Çayırova Belediyesi’nde maçın öne çıkan performansları, 23 sayıyla Diante Watkins olurken, Oğuz Savaş’ın 16 sayı, Ömer Yasir Küçük’ün 11 sayı ve Oğuzhan Kızıl’ın 10 sayılık performansları galibiyette büyük rol oynadı. İlk maçı kazanan Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk adımı attık, zaferle başladık. Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Bodrumspor’u mağlup ederek, seriye galibiyetle başladık. Bu daha başlangıç. İnançla, mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Haydi Çayırova, süper lig yolunda omuz omuza.”
İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ
Serinin ilk maçında deplasmanda rakibini mağlup ederek saha avantajını eline geçiren Çayırova Belediyesi, 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde adını Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı finaline yazdıracak.
(Ömer İLGEÇ)