Çayırova Belediyesi’nden Play-Off’lara muhteşem başlangıç

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final karşılaşmasında Çağdaş Bodrumspor’a konuk olan Çayırova Belediyesi, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 64-83’lük galibiyetle ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Süper Ligi’ne yükselmek için Play-Off oynamaya hak kazanan temsilcimiz Çayırova Belediyesi, Play-Off Çeyrek Final Serisi ilk maçında deplasmanda Çağdaş Bodrumspor’u yenerek, seride 1-0 öne geçti ve yarı final için büyük bir avantaj elde etti. Bodrum Kapalı Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya, Çayırova Belediyesi, Diante Watkins, Eray Aydoğan, Atakan Akçam, Koray Çekici ve Jamari Traylor ilk beşiyle başladı. Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, Çayırova Belediyesi, birinci çeyrek sonunu 17-18 önde kapattı.

SAHA AVANTAJINI KAPTI

İkinci periyotla birlikte savunma ve hücum performansını yukarı çeken Çayırova Belediyesi, Bodrum deplasmanında soyunma odasına 13 sayılık avantajla, 31-44 önde gitti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte de rakibinin tüm çabalarına karşılık veren ve savunma sertliğini bir an olsun elden bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 64-83’lük skorla galip ayrılarak, seride 1-0 öne geçti ve saha avantajını eline geçirdi.

DİANTE’DEN 23 SAYI

Çayırova Belediyesi’nde maçın öne çıkan performansları, 23 sayıyla Diante Watkins olurken, Oğuz Savaş’ın 16 sayı, Ömer Yasir Küçük’ün 11 sayı ve Oğuzhan Kızıl’ın 10 sayılık performansları galibiyette büyük rol oynadı. İlk maçı kazanan Çayırova Belediyesi’nde maç sonunda büyük bir sevinç yaşanırken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlk adımı attık, zaferle başladık. Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Bodrumspor’u mağlup ederek, seriye galibiyetle başladık. Bu daha başlangıç. İnançla, mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Haydi Çayırova, süper lig yolunda omuz omuza.”

İKİNCİ MAÇ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Serinin ilk maçında deplasmanda rakibini mağlup ederek saha avantajını eline geçiren Çayırova Belediyesi, 30 Nisan Çarşamba günü saat 19.30’da Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde adını Türkiye Basketbol Ligi Play-Off yarı finaline yazdıracak.



(Ömer İLGEÇ)