Çayırova Belediyesi’ne atletizmde 19 madalya Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Atletizm branşında mücadele eden genç sporcular, Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası’nda 2’si altın 5’i gümüş olmak üzere 19 madalya aldı.

14 Şubat 2025 Cuma 14:33