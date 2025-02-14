banner1120
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi’ne atletizmde 19 madalya

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Atletizm branşında mücadele eden genç sporcular, Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası’nda 2’si altın 5’i gümüş olmak üzere 19 madalya aldı.

Çayırova Belediyesi'ne atletizmde 19 madalya

14 Şubat 2025 Cuma 14:33

 Spor Kenti Çayırova’nın gençleri başarılarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün atletizm branşı sporcuları, Kocaeli Salon Atletizm şampiyonasında başarıdan başarıya koştu. U-14, U-16 ve U-18 yaş kategorilerinde 13 Şubat Perşembe günü İzmit Kapalı Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 19 madalya birden kazandı. Kocaeli Salon Atletizm İl Şampiyonası’nda mücadele eden Çayırovalı sporcular 2’si altın 5’i gümüş olmak üzere 19 madalya birden kazandı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Kocaeli Atletizm İl Şampiyonası’ndan ikisi altın beşi gümüş 19 madalyayla dönen sporcularımızı tebrik ediyoruz” denildi.
(Ömer İLGEÇ)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfezli karateciler Bursa'dan 9 madalyayla döndü Körfezli karateciler Bursa'dan 9 madalyayla döndü
Körfezli Beren, satrançta Türkiye şampiyonu oldu Körfezli Beren, satrançta Türkiye şampiyonu oldu
Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde
Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden
Çayırovalı çocuklar, tatilde halı sahalarda spor yapıyor Çayırovalı çocuklar, tatilde halı sahalarda spor...
Meclis üyeleri halı sahada buluştu Meclis üyeleri halı sahada buluştu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

banner1119

Körfezli karateciler Bursa'dan 9 madalyayla...
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Bursa'dan 9 madalyayla döndü. 21 ilden 64 kulüp ve 840 sporcunun...

Haberi Oku