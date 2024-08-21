Çayırova Belediyesi'nin yeni sezon fikstürü belli oldu

İki yılda aldığı iki şampiyonlukla birlikte geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ve buradaki ilk yılında play-off oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi'nde yeni sezonun fikstürü belli oldu. Bugün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonu fikstür kura çekiminin ardından Çayırova Belediyesi’nin de yol haritası netleşti. Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nı temsilen fikstür kura çekimine Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hasan Akan, Kulüp Müdürü Muhammet Nizamoğlu, Sportif Direktör Can Altıntığ ve Takım Koordinatörü Okan Gençoğlu katıldı. Yapılan fikstür kura çekiminin ardından Çayırova Belediyesi’nin yeni sezondaki ilk hafta rakibi Bornova Belediyesi Karşıyaka oldu. Çayırova, ilk maçı kendi evinde ve seyircisi önünde oynayacak.