Çayırova’da Dev Ekranda Milli Maç Heyecanı

Çayırova Belediyesi, kuracağı dev ekranla milli maç coşkusunu Çayırova’da yaşatacak. Euro 2024’te gruptan çıkarak son 16’ya kalan Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız, Avusturya’yla mücadele edecek. Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Ferdi Kadıoğlu gibi genç ve yıldız isimlerin yer aldığı Ay Yıldızlı Milliler, zorlu rakibi Avusturya’yla oynayacak. Maçı kazanarak, turnuvada çeyrek finale çıkmayı hedefleyen Ay-Yıldızlı milli takımımızın 2 Temmuz Salı saat 22.00’da oynayacağı müsabakanın heyecanı Çayırova’da yaşanacak.

BELEDİYE ÖNÜNE EKRAN KURULACAK

Yarın(2 Temmuz Salı) saat 22.00’da oynanacak müsabaka için Çayırova Belediyesi önüne dev ekran kurulacak ve tüm Çayırovalılar milli coşku için bir araya gelip, Ay-Yıldızlıların gollerine hep birlikte sevinecek. Çayırova Belediyesi önünde kurulacak dev ekranla yaşanacak milli coşku için Çayırova Belediyesi tüm Çayırovalıları bu heyecana ortak olmaya ve Ay-Yıldızlı A Milli Futbol Takımı’mızın galibiyet sevincini hep beraber yaşamaya davet etti.