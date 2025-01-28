Çayırovalı çocuklar, tatilde halı sahalarda spor yapıyor

Eğitim-öğretime verilen ara tatilin keyfi Çayırova’da çıkıyor. Çayırovalı çocuklar, kendileri için hazırlanan tiyatro etkinliklerinin yanı sıra, ilçede bulunan spor sahalarında da mevsim şartları üzerinde seyreden güzel havayı fırsat bilerek spor yapıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı 13 farklı noktada bulunan 15 yeni halı saha, Çayırovalı çocukların karne tatilinde uğrak noktası oldu. Güzel havaları da fırsat bilen Çayırovalı çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte halı sahalarda hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor. Çayırovalı çocuklar kendilerine halı sahaları kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye de teşekkürlerini iletti.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda bulunan halı sahada vakit geçiren Güney Yılmaz, “Bu sahanın yapılması çok güzel oldu. Burası yapılmadan önce taş sahalarda oynuyorduk. Halı sahalarımız yapılınca, hafta sonu, tatillerde ve okuldan sonra güzel vakit geçiriyoruz. Üzerimizdeki stresi ve yorgunluğu atıyoruz. Buradaki halı saha olmasa büyük ihtimalle evden çıkmazdık. Ara tatilde de burası her zaman dolu oluyor. Bunun için de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“BAŞKANIMIZ BİZE İYİLİK YAPMIŞ”

Halı sahada çok eğlendiklerini dile getiren Yağız Çetin, “Burada biz eskiden taş sahada oynuyorduk. Ayrıca daha çok telefonun başında vakit geçiriyorduk, bu bizim için sağlık noktasında sorun yaratabilirdi. Başkanımız bize iyilik yapmış, böyle bir sahayı kazandırmış buraya. Bize halı saha yapan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederiz. Ara tatilde arkadaşlarımızla burada buluşup futbol oynayarak, kendimizi geliştiriyoruz ve eve tıkalı kalmıyoruz” açıklamasında bulundu.

(Ömer İLGEÇ)