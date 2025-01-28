SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı çocuklar, tatilde halı sahalarda spor yapıyor

Karne tatilini Çayırova’da geçiren çocuklar, kendileri için düzenlenen etkinliklerle birlikte, ilçedeki spor sahalarının da keyfini çıkarıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı 15 halı saha, karne tatilinde Çayırovalı çocukların uğrak noktası oldu.

Çayırovalı çocuklar, tatilde halı sahalarda spor yapıyor

28 Ocak 2025 Salı 11:06

 Eğitim-öğretime verilen ara tatilin keyfi Çayırova’da çıkıyor. Çayırovalı çocuklar, kendileri için hazırlanan tiyatro etkinliklerinin yanı sıra, ilçede bulunan spor sahalarında da mevsim şartları üzerinde seyreden güzel havayı fırsat bilerek spor yapıyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı 13 farklı noktada bulunan 15 yeni halı saha, Çayırovalı çocukların karne tatilinde uğrak noktası oldu. Güzel havaları da fırsat bilen Çayırovalı çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte halı sahalarda hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor. Çayırovalı çocuklar kendilerine halı sahaları kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye de teşekkürlerini iletti.

 

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Şehit Polis Ahmet Alp Taşdemir Mesire Alanı’nda bulunan halı sahada vakit geçiren Güney Yılmaz, “Bu sahanın yapılması çok güzel oldu. Burası yapılmadan önce taş sahalarda oynuyorduk. Halı sahalarımız yapılınca, hafta sonu, tatillerde ve okuldan sonra güzel vakit geçiriyoruz. Üzerimizdeki stresi ve yorgunluğu atıyoruz. Buradaki halı saha olmasa büyük ihtimalle evden çıkmazdık. Ara tatilde de burası her zaman dolu oluyor. Bunun için de başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

 

“BAŞKANIMIZ BİZE İYİLİK YAPMIŞ”

Halı sahada çok eğlendiklerini dile getiren Yağız Çetin, “Burada biz eskiden taş sahada oynuyorduk. Ayrıca daha çok telefonun başında vakit geçiriyorduk, bu bizim için sağlık noktasında sorun yaratabilirdi. Başkanımız bize iyilik yapmış, böyle bir sahayı kazandırmış buraya. Bize halı saha yapan Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ederiz. Ara tatilde arkadaşlarımızla burada buluşup futbol oynayarak, kendimizi geliştiriyoruz ve eve tıkalı kalmıyoruz” açıklamasında bulundu.
(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde
Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden
Meclis üyeleri halı sahada buluştu Meclis üyeleri halı sahada buluştu
“TALHA EMİN BULUT FRANSA’DA KORTLARDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK” “TALHA EMİN BULUT FRANSA’DA KORTLARDA ÜLKEMİZİ...
Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi Çayırova Belediyesi, Haremspor’u yendi
Gebze Ampute galibiyet serisini bozmadı Gebze Ampute galibiyet serisini bozmadı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kağıtsporlu Tuba ve Ömer, Paris’te kürsüde
Kağıtspor’un başarılı karatecileri Tuba Yakan ve Ömer Abdürrahim Özer, Paris’te fırtına gibi esti....

Haberi Oku