Çayırovalı kadınlar sporla iç içe

Spor kenti Çayırova’da 7’den 70’e herkesin sporla buluşabilmesi adına çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Çayırova Belediyesi, ev hanımlarını da sporla buluşturuyor. Meslek edindirme ve hobi kurslarının yanı sıra, Çayırovalı kadınlar için spor imkanı da oluşturan Çayırova Belediyesi, bilgi evlerinde ve Yenimahalle’de inşa edilen kapalı spor salonunda ev hanımlarını sporla buluşturuyor. Çayırova Belediyesi’nin bilgi evlerinde ve Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi Muhtarlık Ofisi ve Kapalı Spor Salonu projesinde yer alan kapalı spor salonunda alanında uzman eğitmenler tarafından sporla buluşan Çayırovalı kadınlar, Çayırova Belediyesi’nin kendilerine sundukları bu imkandan ötürü çok memnun.

HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR İMKANI

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı önemli projelerden olan ve birçok alanda Yenimahalle sakinlerine hizmet veren Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi Muhtarlık Ofisi ve Kapalı Spor Salonu projesinin alt katında yer alan kapalı spor salonunda, Çayırovalı kadınlar pilates, zumba, aerobik vb. birçok spor yapma imkanına ulaşıyor. Bu tesis sayesinde kendilerine vakit ayırabilen Çayırovalı kadınlar, sağlıklı bir yaşam için haftanın 5 günü spor salonunda spor yapabiliyor.

“HAYATTAKİ MOTİVASYONUMUZU ARTIRIYORUZ”

Tesisten faydalanan isimlerden olan Yasemin Şimşek, “Burada hem sosyalleşiyoruz, hem hayattaki motivasyonumuzu artırıyoruz, sadece spor yapmakla yetinmiyoruz. Sağ olsun belediye yetkililerimiz bizlere birçok imkan sağlıyor. Belirli günlerde Çağdaşkent mesire alanında sağlıklı yürüyüşler yapıyoruz. Bu imkanlar için Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve emeği geçen belediye personellerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

(Ömer İLGEÇ)