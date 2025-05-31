Çayırova’nın genç basketbolcuları il şampiyonu oldu

“YÜREKTEN KUTLUYORUM”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun! Basketbolda başarılarımıza yeni başarılar eklemeye devam ediyoruz. Sokakta atılan ilk adımlar, üç yıl gibi kısa bir sürede Çayırova’yı 1. Lig sahnesine taşıyan büyük bir başarı hikâyesine dönüştü. Bugün ise U16 takımımızın kazandığı şampiyonluk, Çayırova’da basketbolun artık bir tutkuya dönüştüğünün en güzel göstergesi oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Gençlik Turnuvasında il şampiyonu olan U16 Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Yalova’da düzenlenecek Bölge Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan bizim çocuklara gönülden başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.
(Ömer İLGEÇ)