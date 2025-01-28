Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”
Büyük Bayan +70 kg full contact stilde mücadele eden Sinem Erdoğan, verdiği mücadele sonrasında bu kategoride Türkiye Üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Bir diğer Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Feyza Özdemir ise, mücadele ettiği genç bayanlar 70 kg full contact stilde Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızdan Büyük Bayanlar kategorisinde Sinem Erdoğan ve Genç Bayanlar kategorisinde Feyza Özdemir, bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldular. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.