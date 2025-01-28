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Çayırova’ya kick boksta 2 madalya birden

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Kick Boks sporcuları Sinem Erdoğan ve Feyza Özdemir, Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye üçüncülüğü elde etti.

Çayırova'ya kick boksta 2 madalya birden

28 Ocak 2025 Salı 11:08

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla ‘spor kenti’ kimliği kazanan Çayırova’ya, Antalya’dan iki madalya birden geldi. Bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştiren ve binlerce madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, ulusal yarışmalara damga vurmaya devam ediyor. 21-28 Ocak tarihleri arsında Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda (Büyükler-Gençler) mücadele eden Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün sporcuları Sinem Erdoğan ve Feyza Özdemir, kendi kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı.

 

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM”

Büyük Bayan +70 kg full contact stilde mücadele eden Sinem Erdoğan, verdiği mücadele sonrasında bu kategoride Türkiye Üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Bir diğer Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcusu Feyza Özdemir ise, mücadele ettiği genç bayanlar 70 kg full contact stilde Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızdan Büyük Bayanlar kategorisinde Sinem Erdoğan ve Genç Bayanlar kategorisinde Feyza Özdemir, bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldular. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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