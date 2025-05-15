Çayırova’ya Türkiye yüzme şampiyonluğu geldi

BİRÇOK DERECE ELDE ETTİ
Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Yüzücüsü Yağmur Yeyin, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, 50 kelebek, 50 serbest, 100 kelebek ve 200 karışık stilde 4 bölge birinciliği aldı. Hesna Zeren Turali 20 karışık stilde bölge üçüncüsü olurken, Derin Dilber Aktaşi 50 kurbağa, 50 kelebek ve 200 kurbağa yarışlarında bölge ikincisi oldu. Takım yarışlarında ise, 4*50 serbest bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge birinciliği, 4*50 karışık bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge ikinciliği, 4*100 metre serbest bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği ve 4*100 metre karışık bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği elde etti.
“YÜREKTEN KUTLUYORUM”
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Yüzmede Türkiye şampiyonluğu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap müsabakalarına 15 kişilik ekiple katılarak toplamda 35 madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızı ve 50 ile 100 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Yeyin’i yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.”
(Ömer İLGEÇ)