Çayırova’ya Türkiye yüzme şampiyonluğu geldi

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) yüzme sporcuları, Rize’de düzenlenen yüzme müsabakalarında başarılarıyla göz doldurdu. 15 sporcuyla turnuvaya katılan ÇESK’in yüzücüsü Yağmur Yeyin, 50 metre kelebek ve 100 metre kelebek stilde Türkiye şampiyonu olarak Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı. ÇESK sporcuları turnuvayı toplamda 35 madalyayla tamamladı.

İlçede hayata geçirdiği projeler ve yaptığı çalışmalarla Çayırova’yı spor kenti kimliği kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin gayretleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün yüzme sporcuları 9-11 Mayıs tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Türkiye Yüzme Federayonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap Yüzme Müsabakalarında, başarılarıyla göz doldurdu. Çayırova Belediyesi’nin minik yüzücüleri, müsabakalarda toplamda 354 madalya alarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün minik yüzücüsü Yağmur Yeyin, 50 kelebek ve 100 kelebek stilde Türkiye Şampiyonu olma başarısını gösterdi ve Çayırova’ya büyük bir gurur yaşattı.

BİRÇOK DERECE ELDE ETTİ

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Yüzücüsü Yağmur Yeyin, Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra, 50 kelebek, 50 serbest, 100 kelebek ve 200 karışık stilde 4 bölge birinciliği aldı. Hesna Zeren Turali 20 karışık stilde bölge üçüncüsü olurken, Derin Dilber Aktaşi 50 kurbağa, 50 kelebek ve 200 kurbağa yarışlarında bölge ikincisi oldu. Takım yarışlarında ise, 4*50 serbest bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge birinciliği, 4*50 karışık bayrak 11 yaş kızlar yarışında bölge ikinciliği, 4*100 metre serbest bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği ve 4*100 metre karışık bayrak 11 yaş kızlar bölge ikinciliği elde etti.





“YÜREKTEN KUTLUYORUM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; “Yüzmede Türkiye şampiyonluğu. Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Rize’de düzenlenen 10-11-12 yaş Ulusal Gelişim Ligi 1. Etap müsabakalarına 15 kişilik ekiple katılarak toplamda 35 madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularımızı ve 50 ile 100 metre kelebek stilinde Türkiye Şampiyonu olan Yağmur Yeyin’i yürekten kutluyor, başarılar diliyorum.”



(Ömer İLGEÇ)