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Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın ortak gururudur”

2024-2025 sezonunu 10 kupa 160 madalyayla tamamlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularına Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi tarafından onur belgesi takdim edildi. Düzenlenen programda açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın ortak gururudur” dedi.

Çiftçi, 'Sporcularımızın başarısı, Çayırova'mızın ortak gururudur”

01 Haziran 2025 Pazar 09:32

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 2024-2025 sezonunda düzenlenen turnuvalara damga vuran Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) sporcularıyla bir araya geldi. 9 ayrı branşta düzenlenen müsabakalarda sezon boyunca 10 kupa ve 160 madalya alma başarısını gösteren ÇESK sporcularına onur belgesi takdim edildi. Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, protokol üyeleri, sporcular ve aileleri katılım sağladı. Onur Belgesi ödül töreninde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, spora yaptıkları yatırımın meyvelerini aldıklarını ve Çayırova’nın yarınlarına hizmet edecek spor yatırımlarını ilçe kazandırdıklarını dile getirdi.

 

BU SEZON 10 KUPA 160 MADALYA

Başkan Çiftçi, konuşmasının ardından 2024-2025 sezonunda 10 kupa ve 160 madalya alan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularına onur belgelerini takdim etti. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Onur belgesi takdimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Spor kenti Çayırova’mızın başarılarla dolu yolculuğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. 2024-2025 sezonunda kupalarla, madalyalarla göğsümüzü kabartan belediyemiz eğitim spor kulübü sporcularımızla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyduk.

 

6 YILDA 2 BİN 243 MADALYA 115 KUPA

Sporcularımız bu sezona 160 madalya ve 10 kupa sığdırırken, 6 yılda toplam 2 bin 243 madalya ve 115 kupa ile adeta bir tarih yazdık. Her madalya bir emek, her kupa bir azmin ve kararlılığın karşılığıdır. Çayırova’da spora değer devam ediyor. Şehrimize kazandırdığımız 10 yeni halı saha, yeni kapalı spor salonu ve spor lisemiz ile yalnızca bugünü değil, yarının şampiyonlarına da güçlü bir altyapı hazırlıyoruz. Bu başarı yalnızca sporcularımızın değil; tüm Çayırova’mızın ortak gururudur.

(Erkan ERENLER)

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