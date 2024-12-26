Çınarlar, “Hayatın İçindeyim” ile zinde kalıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Hayatın İçindeyim” projesine dahil olan 65 yaş üstü çınarlar spor yapmaya devam ediyor. Çınarlar, Büyükşehir’in sürdürdüğü proje ile zinde kalıyor.

AKTİF VE SAĞLIKLI YAŞLANMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hayatın İçindeyim” projesi kapsamında sosyal ve kültürel etkinlerin yanı sıra spor faaliyetleri gerçekleştirerek 65 yaş üstü vatandaşların hayatlarını dinç bir şekilde sürmelerine imkan tanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, aktif ve sağlıklı yaşlanmaya yönelik yaz aylarında başlattığı projeyle egzersiz, halk oyunları, geri dönüşüm ve tiyatro gibi sosyokültürel faaliyetleri kapalı alanlarda sürdürmeye devam ediyor. Yahya Kaptan Muhtarlık Binası arkasındaki ağaçlık alanda sabah saatlerinde yapılan açık hava spor egzersizleri kış aylarında yaşanan soğuk hava koşulları sebebiyle Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’na alındı.

YAZ-KIŞ DEMEDEN SPORA DEVAM

Büyükşehir Belediyesi’nin ileri yaş vatandaşların sürdürülebilir hayatın içinde kalmalarını ve sosyalleşebilmelerine yönelik gerçekleştirdiği spor aktivitesi her salı İzmit Yahya Kaptan Muhtarlık Binası arkasındaki açık hava amfi tiyatro alanında yapılıyordu. Yaz aylarında başlatılan 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik sağlıklı yaşam spor faaliyeti kış aylarındaki soğuk hava sebebiyle Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda devam ediyor. Soğuk hava koşulları sebebiyle kapalı spor salonuna alınan egzersizin saatinde de değişiklik yapıldı. Böylece spor faaliyetinin başlama saati öğleden sonra 14.00’de spor eğitmeni eşliğinde gerçekleştiriliyor.

“SAĞLIKLI YAŞAMAK İSTİYORUM”

Etkinliklere katılan Osman Ural, “Körfez’de yaşıyorum. Körfez 60+ yaşlanma kulüp üyesiyim. Haftada 2 gün Körfez’de de spor yapıyorum. Aynı zamanda İzmit Yahya Kaptan’da gerçekleştirilen spor faaliyetine de katılıyorum. Sağlıklı yaşamak için spor yapmak şart. İnsan, yaşamı boyunca hareket halinde olmalı. Hayatımın yüzde 75’ini kullandım, kalan 25’ini de sağlıklı yaşamak istiyorum” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Fatma Ustaoğlu ise, “Yazdan beri spora Başiskele’den geliyorum. Yazın açık havada bol oksijen altında spor yapıyorduk. Kışın da kapalı spor salonunda devam ediyoruz. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Evde oturmak yerine yaşlılığımıza yatırım yapıp, sağlıklı yaşlanmak gerektiğini düşünüyorum. Spor bana çok iyi geliyor. Spor yaptıkça kendimi zinde ve formda hissediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bu hizmeti sunduğu için teşekkür ediyorum” ifadeleriyle memnuniyetini belirtti. Spora katılan Hamide İnan da, “Bir senedir spor yapıyorum. Yazın Yahya Kaptan’da, açık havada spor yapıyorduk. Şimdi de kapalı alanda yapıyoruz. Spora fazlasıyla zaman ayırıyorum. Yoga yapıyorum, folklora gidiyorum, yürüyüş yapıyorum ve buraya geliyorum. Spor benim hayatım oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Bizlere sunduğu imkânlar sayesinde spor yapıyoruz” dedi.

BAŞVURU ADRESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü bireyler için başlattığı spor aktivitelerine başvuru yapmak isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar,

https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden

linkinden başvuru yapıp aktivitelere katılabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)