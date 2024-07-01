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Darıca, Yarın Akşam Türkiye - Avusturya Maçına Kilitlenecek!

Darıca’da yarın yeniden milli maç heyecanı yaşanacak. Türkiye-Avusturya maçı için tüm Darıcalılar saat 22.00’de Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda buluşacak.

Darıca, Yarın Akşam Türkiye - Avusturya Maçına Kilitlenecek!

01 Temmuz 2024 Pazartesi 22:01

Darıcalılar, milli heyecanı bir kez daha dev ekranda yaşayacak. Darıca Belediyesi tarafından Türkiye-Avusturya maçı için Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda yine dev ekran kurulacak. Milli Takımımızın, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda, 26 Haziran’da Çekya ile yaptığı son maç için dev ekran kuran Darıca Belediyesi, ay yıldızlı ekibimizin yarın (2 Temmuz Salı) EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya ile yapacağı önemli karşılaşmayı da Darıcalıların dev ekrandan izlemesine olanak sağlayacak.

MİLLİ HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporseverlere çağrıda bulunarak, A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile yapacağı maçı dev ekranlardan izlemeye davet etti. Ay yıldızlı ekibimizin Avusturya maçını da kayıpsız atlatarak çeyrek finale yükselmesi için A Milli Takımımıza başarı dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Milli heyecanı hep birlikte yaşamak için Dudayev sahilinde bulunan amfi tiyatroda buluşalım saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada ay yıldızlı bayraklarımızla Millilerimizi destekleyelim” çağrısında bulundu.

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