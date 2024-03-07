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Darıca'da Hedef Sporda Marka Olmak

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gurur kaynağı Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcularıyla bir araya geldi

Darıca'da Hedef Sporda Marka Olmak

07 Mart 2024 Perşembe 14:58

Önümüzdeki süreçte Eğitim ve Spor Kulübünü daha da güçlendireceklerini belirten Başkan Bıyık, "Darıca'yı gerçek anlamıyla bir spor şehri yapmak için çalışacağız" dedi.   
 Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sporda yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü'nün kısa sürede sporda marka haline geldiğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimizde 2 olan branş sayısını bugün 13 branşa çıkardık. Yaptığımız yatırımlar ve gençlere verdiğimiz desteklerle bugün Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, 13 branşta yaklaşık 4 bin lisanslı sporcusu ve 60’a yakın milli sporcusu ile hepimizin gururu oldu. Bünyesinde Dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonları çıkaran eğitim ve spor kulübümüz spor camiasında artık bir marka haline geldi. Uluslararası arenada derece alarak ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşı’mızı herkese dinleten kulübümüz sadece bizim değil ülke olarak hepimizin gururu oldu" dedi. 
   
 "Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız" 
 Hedeflerinin Darıca'yı sporda güçlendirmek olduğunu da vurgulayan Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugüne kadar gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar diye ilçemize yeni tesisler kazandırdık. Tesisleşmeye önem verdik. Bunun neticesinde de başarılar gelmeye başladı. Darıca genç bir nüfus ve sürekli büyüyen bir ilçe. Önümüzdeki dönemde de ilçemize yeni spor kompleksleri kazandıracağız. Bizim gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapsınlar, rakipleriyle eşit ortamda rekabet etsinler diye yatırımlarımıza artarak devam edeceğiz. Amacımız Darıca'yı tam anlamıyla gerçek bir spor şehri yapmak. Gençlerimiz için imkanlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ni yeniledik. Bir benzerini Emek Mahalllesi’nde Atatürk Caddesi üzerinde inşa edeceğiz. Gençlerin elinden tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. 
                                     


İHA
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