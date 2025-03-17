Darıca'da nefes kesen kros heyecanı

Türkiye Atletizm Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilen şampiyona, Darıca Millet Parkı'nda büyük heyecana sahne olurken, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüpler dereceye girebilmek için mücadele etti. 7 kategoride gerçekleştirilen yarışmada, kıyasıya mücadele sergilendi.

Şampiyonayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, Kocaeli Gençlik Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Kocaeli Spor Hizmetleri Müdürü Ziyahülhak Sarıgül, Darıca Gençlik Spor Müdürü Resul Kotan ve federasyona bağlı asbaşkanlar Abdullah Yılmaz, Fikret Çetinkaya, Münir Cura ile federasyon mesafe sorumlusu Ertay Seyrek ve Kocaeli Atletizm İl Temsilcisi İlker Topal takip etti.

Açılış konuşmasında Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ, federasyon olarak kros yarışlarına büyük önem verdiklerini belirterek, "Darıca'da ilk defa bu parkurda yarış yapılıyor ve şampiyona çok güzel geçti" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise "Böyle önemli bir organizasyonun Darıca'da yapılması bizleri onurlandırdı. Atletizme katkılarımız devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonada derece elde edenler şu şekilde:

U18 Kadınlar: Fenerbahçe Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü ikinci, Mardin Atletizm Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

U18 Erkekler: Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken, Batman Petrol Spor Kulübü ikinci, Galatasaray Spor Kulübü üçüncü oldu.

U20 Kadınlar: Fenerbahçe Spor Kulübü, rakiplerini geride bırakarak birinci olurken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü sırayı aldı.

U20 Erkekler: Fenerbahçe Spor Kulübü, zirvede yer aldı, Nevşehir Belediyespor Kulübü ikinci, Batman Petrol Spor Kulübü üçüncü sırayı elde etti.

Büyük Kadınlar: Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken, Batman Petrol Spor Kulübü ikinci, Kasımpaşa Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Büyük Erkekler: Fenerbahçe Spor Kulübü birincilik ipini göğüsledi, Bursa Osmangazi Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Türk Silahlı Kuvvetleri TESK Spor Gücü üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler Miks Bayrak: Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken, Batman Petrol Spor Kulübü ikinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

İHA