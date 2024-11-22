banner1098
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da Öğretmenler Günü Turnuvası devam ediyor

Darıca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli dallarda düzenlenen spor turnuvası devam ediyor. Darıca Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ödüller verilecek.

Darıca'da Öğretmenler Günü Turnuvası devam ediyor

22 Kasım 2024 Cuma 10:50

 Darıca'da her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel olarak gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası, büyük bir heyecanla devam ediyor. Öğretmenler ve kurumlar arasında dayanışmayı artırmayı hedefleyen ve ayak tenisi, masa tenisi, curling, dart, yüzme ve badminton gibi 6 branşta düzenlenen turnuvada takımlar arasındaki müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oluyor. İlçe genelindeki okullardan 473 öğretmenin katıldığı turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenecek törenle ödüller verilecek. 
 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, turnuvaya katılan öğretmenlere başarılar dileyerek, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Turnuvanın dostluk içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak eğitim camiasının her zaman yanında ve en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü için düzenlediğimiz turnuvanın hem öğretmenlerin motivasyonunu artırması hem de sportif bir atmosferde eğlenceli vakit geçirmelerini sağlaması hedefleniyor. Bizler de her zaman olduğu gibi öğretmenlerimizin yanındayız. Turnuva süresince katılımcılara başarılar diliyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz" diye konuştu. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Körfezli ragbiciler şampiyon oldu Körfezli ragbiciler şampiyon oldu
Körfezli yüzücüler Balıkesir'den madalyalarla döndü Körfezli yüzücüler Balıkesir'den madalyalarla...
Gebze Valeybol Takımı Fenerbahçe'ye Karşı Galip Gebze Valeybol Takımı Fenerbahçe'ye Karşı Galip
Vinsan’da yeni futbol sahası gün sayıyor Vinsan’da yeni futbol sahası gün sayıyor
İzmit Tenis Merkezinde sona doğru İzmit Tenis Merkezinde sona doğru
Çayırova Belediyesi, Trabzonspor deplasmanında Çayırova Belediyesi, Trabzonspor deplasmanında
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Körfezli ragbiciler şampiyon oldu
Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U21 Ragbi kadın ve erkek takımları Türkiye Şampiyonu oldu.

Haberi Oku