Darıca’da Zıpkınla Balık Avı Şampiyonası Heyecanı Yaşanacak

Spora ve sporcuya verdiği önemle son dönemde bir spor şehrine dönüşen Darıca, tarihinde ilk kez Zıpkınla Balık Avı Kulüpler Arası ve Bireysel Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak. Darıca Belediyesi ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenlenecek şampiyona 19-20-21 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından deniz, dalış ve balık tutkunlarını bir araya getirecek Şampiyona birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

TUTULAN BALIKLAR ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Türkiye’nin dört bir yanından 5’er kişiden oluşan 35 takımın mücadele edeceği şampiyonada tutulan balıklar sosyal sorumluluk projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00’da Seyir Köşkü önünden Atatürk Anıtı’na kadar kortej yürüyüşü ile başlayacak şampiyonada yarışma ise 20 Eylül Cuma günü 08.00-14.00 saatleri arasında Aslan Çimento Koyunda gerçekleşecek. 21 Eylül Cumartesi günü ise saat 17.00’da ödül töreni düzenlenecek ve tutulan balıklar ölçülerek dereceye girenler belli olacak. Ardından yarışmalarda sporcuların tuttukları balıklar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak dağıtılacak.

BIYIK: “DARICA HER TÜRLÜ ORGANİZASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK KONUMA GELDİ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak ilk defa böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacakları için mutlu olduklarını ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini her geçen gün almaya devam ediyoruz. Her branşta yetiştirdiğimiz sporcularımız ulusal ve uluslararası alanda bizleri başarıyla temsil ediyor. Darıca’nın bir spor şehri olması adına ilçemizde spor etkinliklerine ev sahipliği yapmayı da önemsiyoruz. Birçok önemli dev spor organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Bunlardan biri de Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu işbirliğinde düzenleyeceğimiz Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası olacak. Bir deniz kenti olan Darıca’nın ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapıyor olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Tüm Darıcalı hemşerilerimizi şampiyonaya davet ediyorum” diye konuştu.