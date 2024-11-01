SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıcalı Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu!

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn’in Manama şehrinde düzenlenen Dünya Okullararası Gymnasiade Yaz Okulları Tenis Şampiyonası'nda, Darıcalı milli sporcumuz Emirhan Bulut, tekler kategorisinde bronz madalya kazanarak dünya 3.sü oldu.

Darıcalı Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu!

01 Kasım 2024 Cuma 22:56


Hem Kocaeli'nin hem Türkiye'nin gururu olan Emirhan, tekler dışında takım olarak da dünya 3.lüğü elde etti. Takım arkadaşları Kemal Arda Karakaş, Melih Anavatan ve Cemil Tuğra Duran ile birlikte ülkemize büyük bir başarı kazandırdılar.
Emirhan Bulut, Darıca Tenis Kulübü ve Antrenör Şahin Beyazgül’e bu güne kadar emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm zorluklara rağmen bana destek olan aileme teşekkür ederim. Çok çalıştım, sabrettim ve başardım. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarıma Gümüş Raket Kulübü ve Antrenörüm Semih Evranlı’ya minnettarım." dedi.
Darıca Tenis Kulübü Kurucusu ve Emirhan’ın babası Halil Bulut ise, "Emirhan’ı bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımızın tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdik, daha büyük başarılarımızın geleceğine inanıyorum. Bize destek olan sponsorumuz Uludağ İçecek, Gümüş Raket Kulübü ve antrenörümüz Semih Evranlı’ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Emirhan ve takım arkadaşlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz!











Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
TenisDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu! Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu!
Körfezli gençler kuşak sınavında ter döktü Körfezli gençler kuşak sınavında ter döktü
Körfez Gençlerbirliği Ragbi takımları iki kupayla döndü Körfez Gençlerbirliği Ragbi takımları iki kupayla...
Büyükşehir, su sporları malzemesi alıyor Büyükşehir, su sporları malzemesi alıyor
20 Bin Çocuk Kocaeli'de Binicilik Sporuyla Tanıştı 20 Bin Çocuk Kocaeli'de Binicilik Sporuyla Tanıştı
Kocaelisporlu futbolcular öğreniciler ile bir araya geldi Kocaelisporlu futbolcular öğreniciler ile bir araya...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu!
Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından 23-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Bahreyn’in Manama...

Haberi Oku