Darıcalı Emirhan Bulut Dünya 3.sü Oldu!





Hem Kocaeli'nin hem Türkiye'nin gururu olan Emirhan, tekler dışında takım olarak da dünya 3.lüğü elde etti. Takım arkadaşları Kemal Arda Karakaş, Melih Anavatan ve Cemil Tuğra Duran ile birlikte ülkemize büyük bir başarı kazandırdılar.

Emirhan Bulut, Darıca Tenis Kulübü ve Antrenör Şahin Beyazgül’e bu güne kadar emeklerinden dolayı teşekkür etti ve bu gururu yaşattığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Tüm zorluklara rağmen bana destek olan aileme teşekkür ederim. Çok çalıştım, sabrettim ve başardım. Bu başarıda emeği olan tüm hocalarıma Gümüş Raket Kulübü ve Antrenörüm Semih Evranlı’ya minnettarım." dedi.

Darıca Tenis Kulübü Kurucusu ve Emirhan’ın babası Halil Bulut ise, "Emirhan’ı bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarımızın tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdik, daha büyük başarılarımızın geleceğine inanıyorum. Bize destek olan sponsorumuz Uludağ İçecek, Gümüş Raket Kulübü ve antrenörümüz Semih Evranlı’ya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.