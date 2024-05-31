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Darıcalı Sporcular Başkan Bıyık'la Bir Araya Geldi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca’yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları makamında ağırladı.

Darıcalı Sporcular Başkan Bıyık'la Bir Araya Geldi

31 Mayıs 2024 Cuma 14:34


  Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün genç sporcuları; karate, boks ve kick boks branşlarında Türkiye'yi temsil ederek milli formayla birçok madalya kazandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli forma altında Darıca’yı temsil ederek madalya kazanan genç sporcuları makamında ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül ile birlikte antrenör ve Darıca’nın milli sporcularını kabul ederek kendilerini başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Bıyık, "Bu yola çıkarken çocuklara güvendiğimizi söyledik. Darıca’mızın evlatları için imkanlarımızı seferber ettik. Çok şükür onlar da bizim desteğimizi hiçbir zaman boşa çıkarmadı. Gerek Darıca Belediyesi forması gerekse de milli forma altında ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler. Darıca’mızdan birçok olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. İnanıyorum ki yatırımlarımızın meyvesini toplamaya devam edeceğiz” diye konuştu. 
  Gençler de kendilerini her zaman destekleyen ve yalnız bırakmayan Başkan Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti 
                          


İHA
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