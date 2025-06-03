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Darıcalı sporcuların büyük başarısı

Tatamide Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü rüzgarı dinmek bilmiyor. Darıcalı Karateciler Premier Lig ve Balkan Şampiyonası’nda ülkemizin gururu oldular.

Darıcalı sporcuların büyük başarısı

03 Haziran 2025 Salı 09:34

 Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, hafta sonu yapılan Uluslararası organizasyonlara adeta damga vurdu. DARES’li Yıldız Karateciler Balkan Şampiyonası’nda, Olimpiyat madalyalı Eray Şamdan da Fas’ta yapılan Premier Lig müsabakalarında madalyaları topladı. Aynı zamanda milli takımın da antrenörü olan Teknik Direktör Adnan Şamdan ve Milli Yıldızlarımız Darıca’nın adını başarıyla duyurmaya devam ettiler. Sporcularımızın başarıları Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı da gururlandırdı.

ŞAMDAN 2025’İN EN İYİSİ

A Milli Takım kaptanı Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan, Fas’ın başkenti Rabat’ta yapılan Premier Lig’in son etap müsabakalarında madalya mücadelesi verdi. Turnuvayı üçüncü olarak bronz madalya ile tamamlayan Şamdan, 2025’in en iyi sporcusu seçilerek Grand Winner ödülünü kazandı. Şamdan kariyerinde ikinci kez Grand Winner olarak sezonu zirvede kapattı.

BALKAN’DA İKİ MADALYA

Karadağ’da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası’nda da DARES’li sporcular Türkiye’ye iki madalya kazandırdı. 6 sporcumuzun milli formayla tatamiye çıktığı Balkan Şampiyonası’nda Ömer Faruk Buynuz altın, Osman Ege Aykan da bronz madalyanın sahibi oldu. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Enver Demirci, yaptığı açıklamada madalya kazanan sporcularımızı tebrik ederek gençliğe yaptığı katkılardan dolayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da milli sporcularımızın başarıyla gururlandıklarını ve mutlu olduklarını belirterek spora ve gençliğe yatırımların süreceğini söyledi. Spor şehri Darıca’nın 14 branşta DARES ile fark yaptığını kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, dünyanın dört bir yanında al bayrağımızı dalgalandırmanın kıvancını yaşadıklarını sözlerine ekledi.

(Ömer İLGEÇ)

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