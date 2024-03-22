Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Kocaeli'yi temsil eden İzmit Belediyespor, play-off çeyrek final ilk maçında, normal sezonda iki kez mağlup ettikleri Galatasaray ile başlayacak. Başantrenörü Fırat Okul, sarı-kırmızılılar ile oynayacakları maç için, "Kadro ve bütçe olarak bizden iyi ancak yine kazanmak istiyoruz" dedi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni averajla 4. sırada bitiren İzmit Belediyespor, play-off çeyrek final ilk maçında yarın saat 17.00'de Kocaeli Atatürk Spor Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak. Kocaeli ekibi bu karşılaşmanın hazırlıklarını tam kadro sürdürüyor.

"Daha sağlam ve güçlü kadro oluşturduk"

Sezonu ve play-off sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren İzmit Belediyespor Başantrenörü Fırat Okul, "Sezona başladığımız zaman hedefler ligde kalmak adınaydı. Daha önce bundan dolayı acı tecrübe yaşamıştık. Mütevazi bütçeyle takım kuruldu. Süper Lig şartlarında yapabileceğimiz en mütevazi işi yapmaya çalıştık. Bu sene Türk oyuncular bakımından daha sağlam ve güçlü kadro oluşturduk. Yabancıların uyumuyla beraber ligde kalmak için önemli adımlar atacağımızı düşünüyorduk. Bakıldığı zaman insanların beklemediği bir performans sergiledik. Biz neler yapabileceğimizi biliyoruz, iddiamız bu yönde. Bu olmazsa zaten biz olmayız ama ciddi anlamda da iyi bir takım olduk. Sahaya koyduğumuz basketbol, maç kazanma azmi bizi gerçekten yukarı taşıdı ve uzun süre ligde maç fazlasıyla da olsa, averajla da olsa ligin ikincisiydik. Şu an averajla ligin dördüncüsüyüz ama ikincilikle, üçüncülükle, dördüncülük arasında benim için pek fark yok" dedi.

"Çukurova ile eşleşme beklerken Galatasaray ile eşleştik"

Takımın iyi işler yaptığını söyleyen Okul, "Zaman zaman sakatlık ve maddi sıkıntılar olsa da takım hep ayakta kalmayı bildi. İşlerini seven insanlar burada. Sadece olaya para bakımından bakmayan insanlar. Bu, bizi ciddi anlamda yukarı taşıdı. Uzun süreç sonunda finale geldik. Play-off'ta gerçekten istediğimiz her şeye ulaşmış durumdayız. Galatasaray ile eşleştik. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşeceğiz gibi bir algı var. Biz 3. bitireceğimizi zannediyorduk ama federasyon yeni bir sıralama düzeni yaptı ve averajla 4. olduk. Çukurova ile eşleşecektik. Ciddi anlamda iyi bir kadro kurdu. Son maça asılmadan oynadılar ve Galatasaray'a kaybettiler. Onlarla eşleşmeyi beklerken bir değişim oldu ve Galatasaray ile eşleştik" diye konuştu.

"Galatasaray bizim için daha uygun ama sahada 5 yabancı olabiliyorlar"

Galatasaray'ın durumunu da değerlendiren Başantrenör Okul, "Aslında bizim için daha uygun. Onlar da iyi bir kadro ama istedikleri performansı sergileyemediler. Türk Milli Takımı'nın devşirme oyuncusunu da en son kadrolarına dahil ettiler. Şu anda 4 yabancı, artı 1 devşirme oyuncu ile sahada 5 yabancı olabiliyorlar. Ciddi anlamda kadro ve bütçe olarak bizden iyi takımlar ama biz bugünlere bu iyi takımları yene yene geldik. O yüzden tekrar en iyisini yapıp, bu maçları kazanmak istiyoruz. İlk maç yarın. Sonraki maç pazartesi. Gerekli olursa çarşamba günü bir maçımız daha var. O yüzden cumartesi günü burada Galatasaray ile oynuyor olmamız ve tribünlerin dolu olması, hep beraber şehrimizin takımını destekliyor olmamız bizim için çok değerli. Bu kızlar bugüne kadar zorlukları başardılar. Bundan sonra da ellerinden gelenin en iyisi yapacaklarını biliyorum" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe, Euroleague şampiyonluğuna aday ama onların da, bizim de iki kol ve iki ayağımız var"

Takımın play-off maçlarıyla ilgili motivasyonu ve psikolojik durumuyla ilgili soruyu da yanıtlayan Fırat Okul, "Benim gördüğüm play-off dönemi geldiğinde iki algı var. Yabancı oyuncular şunu söyler; 'Artık sezon bitti. Evimize bir hafta önce gidelim, 3 gün önce gidelim. Sakatlık da çıkmasın' derler ve play-off maçlarına çok asılmazlar ama benim antrenmanlarda gördüğüm, en iyisini yapacaklarına dair izlenimim var. Antrenmanları çok istekli yapıyorlar. Bugüne kadar rakiple ilgili sormadıkları soruları soruyorlar. O yüzden hedefimiz, gidebildiğimiz en üst noktaya gitmek. Tabii ki ana hedefimiz ilk aşamayı geçmek. Sonra Fenerbahçe ile eşleşeceğiz. Normal sezonda iki maçta da Fenerbahçe’ye son toplarla, 3-5 sayıyla kaybettiğimiz maçlar oynadık. Çok iyi bir kadro. Euroleague finaline, şampiyonluğuna aday bir kadro. Sonuçta onların da, bizim de iki kol ve iki bacağı var" ifadelerini kullandı.

İHA