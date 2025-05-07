Futbolda Körfez fırtınası

U17 G Grubu’nda oynadığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Körfez Gençlerbirliği U17 Takımı, namağlup şekilde sezonu şampiyon tamamladı. İstatistiklerde de büyük bir başarı sergileyen Körfez ekibi, rakip filelere 77 gol atarken, sadece 4 gol yedi. Hiç kırmızı kart görmeyen takım, yalnızca 1 sarı kartla sezonu tamamlayarak centilmenliğini de ortaya koydu. Topladığı 40 puanla play-offlara katılma hakkı elde eden Körfez Gençlerbirliği, Türkiye Şampiyonası yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hedefimiz her zaman Türkiye Şampiyonası

U17 Türkiye Şampiyonası’nı hedeflediklerini belirten Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörü Hamza Alyılmaz, "Gençlerimizi tebrik ediyoruz. Güzel bir başarıya imza attılar. Diğer yaş gruplarında olduğu gibi takımlarımızın başarıları devam ediyor. Bütün takımlarımızda hedefimiz Türkiye şampiyonalarına katılıp dereceler elde etmek. Alt yapıdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın başarıları bizleri mutlu etmektedir. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak birçok branşta sporcu yetiştirmenin ve başarılar elde etmenin sevinci ile birlikte gençlerimizi spora kazandırmanın tarifsiz mutluluğunu yaşıyoruz. Takımlarımıza Türkiye şampiyonası öncesi play-offlarda başarılar diliyoruz. Yolları ve bahtları açık olsun" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

İHA