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Gebze Ampute galibiyet serisini bozmadı

ODTÜ Teknokent Spor Kulübü ekibini evinde 4-1’lik skorla mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı 2025 yılını galibiyet serisini koruyarak karşıladı

Gebze Ampute galibiyet serisini bozmadı

06 Ocak 2025 Pazartesi 11:26

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün teşvikleri ve destekleriyle 4 yıl önce kurulan Ampute Futbol Kulübü ekibi, 2025 yılına da galibiyetle başladı. Kendi evinde ağırladığı ODTÜ Teknokent Spor Kulübü ekibini 4-1’lik farklı skorla mağlup eden Gebze Belediyesi Ampute Takımı’nı müsabakada yalnız bırakmayarak maçı tribünden takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Üst üste 5. galibiyet için sahaya çıkan ekibimizi desteklemek üzere tribündeki yerimizi aldık.

LİDERLE PUAN EŞİTLENDİ

4 gol muhteşem oyun. Bu galibiyetle liderle de puanımızı eşitlemiş olduk. Şampiyonluk yolundaki ekibimizi canı gönülden kutluyorum” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Ampute Takımının gollerini 5. dakikada Akbar Lotfımoghaddam, 8. dakikada Serkan Dereli, 38. ve 49. dakikalarda Eray Demirel kaydetti. 
(Ömer İLGEÇ)

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